Избавьтесь немедленно: вещи в доме, которые выдают отсутствие вкуса

Иногда заходишь в квартиру, где, казалось бы, всё на месте, но ощущение уюта отсутствует. Причина часто кроется в мелочах, которые выглядят дешёво и портят впечатление от интерьера.
К таким деталям относятся пластиковые аксессуары — они быстро теряют внешний вид и удешевляют обстановку.
Искусственные цветы, особенно пыльные и неестественные, делают интерьер безжизненным. Некачественный текстиль, например, занавески из дешёвой синтетики или выцветшие скатерти, также негативно сказывается на восприятии пространства. А избыток мелкого декора приводит к хаосу, лишая помещение стиля и легкости.
Чтобы избежать этих ошибок, лучше выбирать натуральные материалы: стекло, дерево, керамику. Живые растения или качественные искусственные цветы помогут оживить интерьер.
Вместо дешёвых вещей лучше украсить стены авторскими принтами или семейными фотографиями в стильных рамках.
Интерье́р — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды.
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