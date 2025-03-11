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Новый виток цен на квартиры? Что будет, если расширят семейную ипотеку

2:22
Недвижимость

Госпрограмма "Семейная ипотека" может стать доступной для семей с одним ребенком до 18 лет. Однако, по мнению экспертов, такая мера приведет не только к увеличению числа заемщиков, но и к новому скачку цен на жилье.

Человек делает расчёты на калькуляторе
Фото: freepik.com by cookie_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Человек делает расчёты на калькуляторе

Возможные последствия расширения

Генеральный директор Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК) Федор Выломов в отметил, что аналогичный эффект уже наблюдался при запуске льготной ипотеки, когда резкий рост спроса спровоцировал удорожание квадратного метра.

"Если расширить программу на семьи с одним ребенком, число потенциальных участников увеличится в разы — около половины российских семей подпадают под эти критерии. Это может серьезно подстегнуть цены", — подчеркнул он.

Как сдержать рост цен

Выломов предложил альтернативный вариант — ограничение стоимости квадратного метра, приобретаемого по госпрограмме.

"Такой механизм уже существует — это норматив стоимости квадратного метра от Минстроя России, который обновляется ежеквартально. Это позволит направить поддержку именно семьям, а не застройщикам, стимулируя тех из них, кто готов предложить доступные цены", — пояснил он.

Дополнительная нагрузка на бюджет

Расширение программы неизбежно потребует увеличения бюджетного финансирования. Особенно остро этот вопрос стоит в условиях высокой ключевой ставки.

Эксперт ипотечного рынка Сергей Гордейко оценил, что текущее финансирование семейной ипотеки на 2025 год позволяет выдать около 400 тысяч кредитов, что соответствует примерно 35 тысячам сделок в месяц.

Однако доля рыночных ипотечных кредитов уже сокращается: в январе она составляла 50%, а в феврале — только треть. Это указывает на рост зависимости рынка от льготных программ, что в долгосрочной перспективе может привести к дисбалансу.

Итог

Расширение "Семейной ипотеки" может помочь многим семьям улучшить жилищные условия, но также несет риски для рынка недвижимости. Чтобы избежать нового витка роста цен, эксперты предлагают ввести ценовые ограничения на приобретаемое жилье, сохраняя баланс между спросом и доступностью.

Уточнения

Ипоте́ка (от др.-греч. ὑποθήκη - подпорка, подставка) — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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