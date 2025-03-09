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Микроволновка съедает ваш Wi-Fi: вот почему интернет внезапно пропадает

Недвижимость

Многие сталкиваются с внезапными перебоями в работе Wi-Fi и считают, что это связано с техническими неисправностями или проблемами у интернет-провайдера.

Роутер
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Роутер

Однако мало кто задумывается, что на качество сигнала могут влиять бытовые приборы, находящиеся в доме.

Одной из распространенных причин помех является микроволновая печь, работающая на частоте, близкой к диапазону Wi-Fi. При включении микроволновки сигнал интернета может ослабевать или даже полностью пропадать.

Также на соединение влияет холодильник, металлический корпус которого способен отражать радиоволны, препятствуя стабильному подключению.

Помимо этого, ухудшить качество сигнала могут зеркала, стиральные машины, радионяни и даже аквариумы. Для обеспечения надёжного соединения рекомендуется размещать маршрутизатор в открытом пространстве, подальше от потенциальных источников помех.

В случае слабого сигнала можно использовать усилитель Wi-Fi, чтобы улучшить покрытие.

Уточнения

Wi-Fi — технология беспроводной локальной сети с устройствами на основе стандартов IEEE 802.11. Логотип Wi-Fi является торговой маркой Wi-Fi Alliance.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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