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В России резко вырос градостроительный потенциал — что это значит для граждан

1:39
Недвижимость

Градостроительный потенциал России с начала 2025 года увеличился на 9%. Эту позитивную динамику отметил вице-премьер Марат Хуснуллин по итогам заседания штаба правкомиссии по региональному развитию.

строительство
Фото: https://commons.wikimedia.org by Jim.henderson, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
строительство

Что показывают цифры

По предварительным данным, за первые два месяца 2025 года в России введено в эксплуатацию 20,8 млн квадратных метров жилья. Это важный показатель, который демонстрирует развитие строительной отрасли и эффективность государственной поддержки.

Почему важно следить за динамикой

По словам Хуснуллина, мониторинг жилищного строительства остается ключевым направлением. Основная цель — не допустить появления новых обманутых дольщиков и своевременно принимать меры поддержки. Вице-премьер подчеркнул важность контрактования: именно от этого процесса зависит завершение запланированных объектов в установленный срок.

Финансирование и планы на будущее

Министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин сообщил о текущем состоянии контрактации и финансировании проектов, реализуемых в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни". Это комплексная программа, направленная на развитие жилищного фонда и создание комфортных условий для граждан.

Рост градостроительного потенциала — важный показатель развития страны. При сохранении положительной динамики можно ожидать дальнейшего улучшения жилищной ситуации и реализации масштабных инфраструктурных проектов.

Уточнения

Градостроительство - теория и практика планировки и застройки городов. Градостроительство также определяется как область архитектуры и строительства, комплексно решающая функционально-практические (экономические, демографические, строительно-технические, санитарно-гигиенические) и эстетические (архитектурно-художественные) задачи.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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