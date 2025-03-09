Хотите свежий воздух в доме? Вот 5 способов его очистить

2:29 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Открыть окна — не всегда достаточно, чтобы освежить помещение, особенно если за окном шумный мегаполис или жара. Чтобы воздух в квартире был чище, стоит использовать дополнительные методы. Разбираем 5 способов, которые действительно работают.

Фото: commons.wikimedia.org by Tim Collins, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Современная спальня

1. Очистители воздуха — фильтруют всё, что можно

Очистители (или мойки воздуха) удаляют пыль, аллергены и даже бактерии, а некоторые модели дополнительно ионизируют и увлажняют воздух. Главное преимущество — никакой сложной установки, просто включаете и наслаждаетесь более свежим воздухом.

Стоимость: от 2500 рублей

2. Увлажнители — спасение от сухого воздуха

Если воздух в помещении слишком сухой, это может привести к проблемам с кожей, раздражению слизистых и ухудшению самочувствия. Увлажнитель решает эту проблему за считанные минуты. Можно подобрать модель по размеру комнаты — есть бюджетные и компактные варианты.

Стоимость: от 3000 рублей

3. Проветриватели — вентиляция без открытых окон

Если шум, пыль и жара мешают проветривать квартиру, установите проветриватель или рекуператор. Это устройство обеспечивает качественную вентиляцию даже при закрытых окнах, не пропуская уличные загрязнения и удерживая комфортную температуру.

Но есть нюанс: для установки нужно просверлить стену насквозь.

Стоимость: от 25 000 рублей

4. Сплит-системы — климат-контроль с фильтрацией

Современные кондиционеры не только охлаждают или обогревают помещение, но и очищают воздух от пыли и регулируют влажность. Отличный вариант, если хотите объединить несколько функций в одном устройстве.

Стоимость: от 25 000 рублей

5. Без техники: растения, уборка и проветривание

Если не хочется тратить деньги, поддерживайте чистоту простыми методами:

Проветривайте квартиру 3-4 раза в день.

Делайте влажную уборку, используя минимум химии.

Заводите зелёных помощников: растения-фильтры (спатифиллум, хлорофитум, фикус) отлично очищают воздух.

Даже небольшие изменения могут значительно улучшить качество воздуха в вашем доме. Попробуйте эти методы и дышите легче!

Уточнения

Кварти́ра (от нем. Quartier) — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат, в некоторых случаях с отдельным наружным входом (выходом), составляющее отдельную часть дома (многоквартирного).



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