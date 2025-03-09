Хотите свежий воздух в доме? Вот 5 способов его очистить

Открыть окна — не всегда достаточно, чтобы освежить помещение, особенно если за окном шумный мегаполис или жара. Чтобы воздух в квартире был чище, стоит использовать дополнительные методы. Разбираем 5 способов, которые действительно работают.
Очистители (или мойки воздуха) удаляют пыль, аллергены и даже бактерии, а некоторые модели дополнительно ионизируют и увлажняют воздух. Главное преимущество — никакой сложной установки, просто включаете и наслаждаетесь более свежим воздухом.
Стоимость: от 2500 рублей
Если воздух в помещении слишком сухой, это может привести к проблемам с кожей, раздражению слизистых и ухудшению самочувствия. Увлажнитель решает эту проблему за считанные минуты. Можно подобрать модель по размеру комнаты — есть бюджетные и компактные варианты.
Стоимость: от 3000 рублей
Если шум, пыль и жара мешают проветривать квартиру, установите проветриватель или рекуператор. Это устройство обеспечивает качественную вентиляцию даже при закрытых окнах, не пропуская уличные загрязнения и удерживая комфортную температуру.
Но есть нюанс: для установки нужно просверлить стену насквозь.
Стоимость: от 25 000 рублей
Современные кондиционеры не только охлаждают или обогревают помещение, но и очищают воздух от пыли и регулируют влажность. Отличный вариант, если хотите объединить несколько функций в одном устройстве.
Стоимость: от 25 000 рублей
Если не хочется тратить деньги, поддерживайте чистоту простыми методами:
Даже небольшие изменения могут значительно улучшить качество воздуха в вашем доме. Попробуйте эти методы и дышите легче!
Кварти́ра (от нем. Quartier) — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат, в некоторых случаях с отдельным наружным входом (выходом), составляющее отдельную часть дома (многоквартирного).
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