Дешевле или быстрее? Разбираем варианты ремонта в однокомнатной квартире

3:06 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Квартира куплена, но до уюта и комфорта еще далеко — впереди ремонт. Это процесс затратный и по времени, и по финансам. Здесь два варианта: делать все самостоятельно, что дольше, но дешевле, или доверить профессионалам, что быстрее, но дороже.

Фото: https://commons.wikimedia.org by H E N G S T R E A M hngstrm, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ ремонт

Стоимость ремонта с профессионалами

Ремонтные компании предлагают несколько вариантов:

Косметический ремонт — удаление старых обоев и ламината, оклейка новых покрытий, покраска потолков, установка плинтусов.

Стоимость таких работ стартует от 84 000 рублей (без учета стройматериалов).

Капитальный ремонт — демонтаж покрытий, выравнивание пола, частичная штукатурка стен, грунтовка, а затем поклейка обоев, укладка ламината, покраска потолков. Средняя стоимость — 125 000 рублей.

Ремонт под ключ — полное выполнение всех работ, включая закупку стройматериалов. Вам остается выбрать дизайн, а рабочие сделают все остальное. Такой ремонт обойдется минимум в 147 000 рублей, но цена зависит от качества используемых материалов.

Важно: ванная комната в эту сумму не включена. На ее ремонт потребуется около 100 000 рублей на материалы и 50 000 рублей на работу.

Самостоятельный ремонт: сколько сэкономите

Если вы возьмете ремонт в свои руки, платить придется только за стройматериалы. Однако некоторые этапы потребуют помощи специалистов:

Демонтаж стен и вывоз мусора — 10 000 рублей.

Прокладка труб — 5 000 рублей.

Установка сантехники (ванны, душевой кабины) — 5 000 рублей.

Теперь считаем материалы:

Ванная комната — 100 000 рублей.

Обои и ламинат для всей квартиры — 30 000-40 000 рублей.

Плинтусы, элементы декора и прочие мелочи — 10 000 рублей.

Итого: около 50 000 рублей за основные материалы + 100 000 рублей на ванную. В сравнении с работой профессионалов, экономия — примерно 100 000 рублей.

Сроки ремонта

Вопрос времени играет не меньшую роль, чем финансы:

Косметический ремонт можно сделать за 1 месяц, если есть опытные рабочие и все необходимые материалы.

Капитальный ремонт занимает 2,5-3 месяца при наличии хорошей бригады и финансовой стабильности.

Самостоятельный ремонт часто растягивается на полгода и больше, особенно если делать его в свободное время.

Итог

Ремонт своими руками — экономия денег, но значительные временные затраты.

Ремонт через подрядчиков — экономия времени и профессиональное качество, но дополнительные расходы.

Если финансы позволяют, лучше доверить работу специалистам — так ремонт пройдет быстрее и с меньшими нервами.

Уточнения

Ремо́нт (техники) — комплекс мероприятий по восстановлению работоспособного или исправного состояния какого-либо объекта и/или восстановлению его ресурса.



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