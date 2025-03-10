Шум в новостройке: как избавиться от постоянного грохота и не сойти с ума

Вы переехали в новостройку, но радость быстро сменилась раздражением из-за постоянного шума? Стройка во дворе, ремонт у соседей, гул в подъезде — всё это может свести с ума. К счастью, проблему можно решить с помощью правильной шумоизоляции квартиры.
Фото: https://commons.wikimedia.org by 36N63, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
шумоизоляция
Главные источники шума
Окна. Если ваш дом находится в первой очереди ЖК, а стройка ещё продолжается, лучше заранее позаботиться о тишине. Тройные стеклопакеты значительно снизят уровень шума, а плотные шторы станут дополнительной защитой.
Входная дверь. Громкие разговоры в подъезде, грохот лифта, шум от рабочих — всё это проникает через дверь. Чтобы снизить уровень шума, стоит обшить её звукопоглощающим материалом, а зазоры заполнить монтажной пеной.
Стены, потолок и пол. В новостройках часто приходится мириться с ремонтом соседей. Если шум доносится со всех сторон, придётся делать полную звукоизоляцию квартиры. Если мешает только один источник, можно ограничиться изоляцией конкретной стены или потолка.
Способы шумоизоляции стен и пола
Стены. Прежде чем приступать к звукоизоляции, проверьте стены на наличие трещин и дыр. Часто звук проникает через отверстия для розеток, поэтому их тоже стоит обработать. Далее можно выбрать один из методов:
Каркасный метод: металлические направляющие, между которыми укладываются панели звукопоглощающего материала. Эффективно, но уменьшает площадь комнаты.
Бескаркасный метод: звукоизоляционные мембраны наклеиваются непосредственно на стены.
Пол. Один из лучших способов изоляции пола — "плавающий". Его особенность в том, что слои шумоизоляции не крепятся к стенам. Сначала укладывается минеральная вата, затем слой гидроизоляции, а сверху — армированная стяжка. Можно заменить её керамогранитной крошкой, но в этом случае минеральную вату придётся заменить более жёсткими материалами.
Материалы для шумоизоляции
Мягкие:
Мембраны из синтетических или натуральных волокон — просты в установке и подходят для всех поверхностей.
Иглопробивное стекловолокно — не только снижает шум, но и удерживает тепло.
Полиэфирное полотно — идеальный вариант для пола, можно использовать под ламинат или паркет.
Минеральная вата — бюджетный и распространённый материал для каркасных конструкций.
Твёрдые:
Комбинированные панели (прессованные древесные стружки, пробка или синтетические материалы с прослойкой кварцевого песка и минваты).
Плиты из полиэфирного синтетического волокна — популярны в каркасном строительстве.
Стекловолоконные плиты — используются для заполнения пустот, например, при монтаже подвесного потолка.
Пенопластовые плиты — самый бюджетный вариант для звукоизоляции.
Бюджетные лайфхаки
Раньше в квартирах часто вешали ковры на стены — и не зря. Они отлично глушат звук. Чем больше в комнате мягких текстильных элементов (ковры, подушки, пледы), тем лучше шумоизоляция. Также плотный шкаф, особенно с одеждой, поглощает шум куда лучше, чем открытые стеллажи.
Итог
Шумоизоляция в новостройке — не роскошь, а необходимость. Выбор метода зависит от источника шума и бюджета. Полная изоляция всех поверхностей обеспечит максимальный комфорт, но даже небольшие изменения (тройные стеклопакеты, ковры, плотные двери) могут заметно снизить уровень шума.
Уточнения
Звукоизоляция или шумоизоляция - снижение уровня шума, проникающего в помещения извне. Количественная мера звукоизоляции ограждающих конструкций выражается в децибелах.