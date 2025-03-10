Шум в новостройке: как избавиться от постоянного грохота и не сойти с ума

3:49 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Вы переехали в новостройку, но радость быстро сменилась раздражением из-за постоянного шума? Стройка во дворе, ремонт у соседей, гул в подъезде — всё это может свести с ума. К счастью, проблему можно решить с помощью правильной шумоизоляции квартиры.

Фото: https://commons.wikimedia.org by 36N63, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ шумоизоляция

Главные источники шума

Окна . Если ваш дом находится в первой очереди ЖК, а стройка ещё продолжается, лучше заранее позаботиться о тишине. Тройные стеклопакеты значительно снизят уровень шума, а плотные шторы станут дополнительной защитой.

. Если ваш дом находится в первой очереди ЖК, а стройка ещё продолжается, лучше заранее позаботиться о тишине. Тройные стеклопакеты значительно снизят уровень шума, а плотные шторы станут дополнительной защитой. Входная дверь . Громкие разговоры в подъезде, грохот лифта, шум от рабочих — всё это проникает через дверь. Чтобы снизить уровень шума, стоит обшить её звукопоглощающим материалом, а зазоры заполнить монтажной пеной.

. Громкие разговоры в подъезде, грохот лифта, шум от рабочих — всё это проникает через дверь. Чтобы снизить уровень шума, стоит обшить её звукопоглощающим материалом, а зазоры заполнить монтажной пеной. Стены, потолок и пол. В новостройках часто приходится мириться с ремонтом соседей. Если шум доносится со всех сторон, придётся делать полную звукоизоляцию квартиры. Если мешает только один источник, можно ограничиться изоляцией конкретной стены или потолка.

Способы шумоизоляции стен и пола

Стены . Прежде чем приступать к звукоизоляции, проверьте стены на наличие трещин и дыр. Часто звук проникает через отверстия для розеток, поэтому их тоже стоит обработать. Далее можно выбрать один из методов:

. Прежде чем приступать к звукоизоляции, проверьте стены на наличие трещин и дыр. Часто звук проникает через отверстия для розеток, поэтому их тоже стоит обработать. Далее можно выбрать один из методов: Каркасный метод : металлические направляющие, между которыми укладываются панели звукопоглощающего материала. Эффективно, но уменьшает площадь комнаты.

: металлические направляющие, между которыми укладываются панели звукопоглощающего материала. Эффективно, но уменьшает площадь комнаты. Бескаркасный метод : звукоизоляционные мембраны наклеиваются непосредственно на стены.

: звукоизоляционные мембраны наклеиваются непосредственно на стены. Пол. Один из лучших способов изоляции пола — "плавающий". Его особенность в том, что слои шумоизоляции не крепятся к стенам. Сначала укладывается минеральная вата, затем слой гидроизоляции, а сверху — армированная стяжка. Можно заменить её керамогранитной крошкой, но в этом случае минеральную вату придётся заменить более жёсткими материалами.

Материалы для шумоизоляции

Мягкие:

Мембраны из синтетических или натуральных волокон — просты в установке и подходят для всех поверхностей.

Иглопробивное стекловолокно — не только снижает шум, но и удерживает тепло.

Полиэфирное полотно — идеальный вариант для пола, можно использовать под ламинат или паркет.

Минеральная вата — бюджетный и распространённый материал для каркасных конструкций.

Твёрдые:

Комбинированные панели (прессованные древесные стружки, пробка или синтетические материалы с прослойкой кварцевого песка и минваты).

Плиты из полиэфирного синтетического волокна — популярны в каркасном строительстве.

Стекловолоконные плиты — используются для заполнения пустот, например, при монтаже подвесного потолка.

Пенопластовые плиты — самый бюджетный вариант для звукоизоляции.

Бюджетные лайфхаки

Раньше в квартирах часто вешали ковры на стены — и не зря. Они отлично глушат звук. Чем больше в комнате мягких текстильных элементов (ковры, подушки, пледы), тем лучше шумоизоляция. Также плотный шкаф, особенно с одеждой, поглощает шум куда лучше, чем открытые стеллажи.

Итог

Шумоизоляция в новостройке — не роскошь, а необходимость. Выбор метода зависит от источника шума и бюджета. Полная изоляция всех поверхностей обеспечит максимальный комфорт, но даже небольшие изменения (тройные стеклопакеты, ковры, плотные двери) могут заметно снизить уровень шума.

Уточнения

Звукоизоляция или шумоизоляция - снижение уровня шума, проникающего в помещения извне. Количественная мера звукоизоляции ограждающих конструкций выражается в децибелах.



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