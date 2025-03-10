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Шум в новостройке: как избавиться от постоянного грохота и не сойти с ума

3:49
Недвижимость

Вы переехали в новостройку, но радость быстро сменилась раздражением из-за постоянного шума? Стройка во дворе, ремонт у соседей, гул в подъезде — всё это может свести с ума. К счастью, проблему можно решить с помощью правильной шумоизоляции квартиры.

шумоизоляция
Фото: https://commons.wikimedia.org by 36N63, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
шумоизоляция

Главные источники шума

  • Окна. Если ваш дом находится в первой очереди ЖК, а стройка ещё продолжается, лучше заранее позаботиться о тишине. Тройные стеклопакеты значительно снизят уровень шума, а плотные шторы станут дополнительной защитой.
  • Входная дверь. Громкие разговоры в подъезде, грохот лифта, шум от рабочих — всё это проникает через дверь. Чтобы снизить уровень шума, стоит обшить её звукопоглощающим материалом, а зазоры заполнить монтажной пеной.
  • Стены, потолок и пол. В новостройках часто приходится мириться с ремонтом соседей. Если шум доносится со всех сторон, придётся делать полную звукоизоляцию квартиры. Если мешает только один источник, можно ограничиться изоляцией конкретной стены или потолка.

Способы шумоизоляции стен и пола

  • Стены. Прежде чем приступать к звукоизоляции, проверьте стены на наличие трещин и дыр. Часто звук проникает через отверстия для розеток, поэтому их тоже стоит обработать. Далее можно выбрать один из методов:
  • Каркасный метод: металлические направляющие, между которыми укладываются панели звукопоглощающего материала. Эффективно, но уменьшает площадь комнаты.
  • Бескаркасный метод: звукоизоляционные мембраны наклеиваются непосредственно на стены.
  • Пол. Один из лучших способов изоляции пола — "плавающий". Его особенность в том, что слои шумоизоляции не крепятся к стенам. Сначала укладывается минеральная вата, затем слой гидроизоляции, а сверху — армированная стяжка. Можно заменить её керамогранитной крошкой, но в этом случае минеральную вату придётся заменить более жёсткими материалами.

Материалы для шумоизоляции

Мягкие:

  • Мембраны из синтетических или натуральных волокон — просты в установке и подходят для всех поверхностей.
  • Иглопробивное стекловолокно — не только снижает шум, но и удерживает тепло.
  • Полиэфирное полотно — идеальный вариант для пола, можно использовать под ламинат или паркет.
  • Минеральная вата — бюджетный и распространённый материал для каркасных конструкций.

Твёрдые:

  • Комбинированные панели (прессованные древесные стружки, пробка или синтетические материалы с прослойкой кварцевого песка и минваты).
  • Плиты из полиэфирного синтетического волокна — популярны в каркасном строительстве.
  • Стекловолоконные плиты — используются для заполнения пустот, например, при монтаже подвесного потолка.
  • Пенопластовые плиты — самый бюджетный вариант для звукоизоляции.

Бюджетные лайфхаки

Раньше в квартирах часто вешали ковры на стены — и не зря. Они отлично глушат звук. Чем больше в комнате мягких текстильных элементов (ковры, подушки, пледы), тем лучше шумоизоляция. Также плотный шкаф, особенно с одеждой, поглощает шум куда лучше, чем открытые стеллажи.

Итог

Шумоизоляция в новостройке — не роскошь, а необходимость. Выбор метода зависит от источника шума и бюджета. Полная изоляция всех поверхностей обеспечит максимальный комфорт, но даже небольшие изменения (тройные стеклопакеты, ковры, плотные двери) могут заметно снизить уровень шума.

Уточнения

Звукоизоляция или шумоизоляция - снижение уровня шума, проникающего в помещения извне. Количественная мера звукоизоляции ограждающих конструкций выражается в децибелах.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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