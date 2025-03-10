Планировка квартиры: что важно учесть, чтобы не пожалеть

3:27 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Планировка — один из ключевых факторов при выборе жилья, но многие уделяют ей недостаточно внимания. Особенно сложно разобраться в чертежах новостроек, где без визуализации понять реальное пространство непросто. Разбираемся, как выбрать вариант, который будет удобным именно для вас.

Фото: mos.ru by Мосжилинспекция перепланировка

Как понять, какая планировка вам подходит

Перед тем как рассматривать конкретные варианты, стоит провести небольшой анализ своего образа жизни. Ответьте на вопросы:

Где и как вы предпочитаете проводить время дома?

Важно ли вам общее пространство или нужны изолированные комнаты?

Любите ли вы готовить и принимать гостей?

Нужен ли вам рабочий кабинет или место для хобби?

Создав картину повседневных сценариев, вы поймете, какие помещения необходимы, а какие можно объединить или, наоборот, сделать отдельными.

Виды планировок: что выбрать

Открытая планировка . Здесь стены отсутствуют или сведены к минимуму. Такой вариант предпочитают владельцы просторных апартаментов и небольших студий. Квартира становится единым пространством, где зоны можно расставить по своему усмотрению. Однако для семьи с детьми или тех, кто ценит уединение, открытая планировка может быть неудобной.

. Здесь стены отсутствуют или сведены к минимуму. Такой вариант предпочитают владельцы просторных апартаментов и небольших студий. Квартира становится единым пространством, где зоны можно расставить по своему усмотрению. Однако для семьи с детьми или тех, кто ценит уединение, открытая планировка может быть неудобной. Частично-открытая планировка . Чаще всего встречается в современных квартирах. Обычно кухня и гостиная объединены, а спальни остаются отдельными. Такой вариант дает больше свободы и света, но при этом сохраняет возможность уединения. Это хороший выбор для семей с детьми и тех, кто любит проводить время вместе.

. Чаще всего встречается в современных квартирах. Обычно кухня и гостиная объединены, а спальни остаются отдельными. Такой вариант дает больше свободы и света, но при этом сохраняет возможность уединения. Это хороший выбор для семей с детьми и тех, кто любит проводить время вместе. Закрытая планировка. Классический вариант с изолированными комнатами и отдельной кухней. Такие квартиры удобны для больших семей, так как позволяют каждому члену иметь личное пространство. Однако длинные коридоры и маленькие кухни, характерные для старого фонда, могут потребовать доработки.

Как читать план БТИ и не ошибиться

При покупке жилья важно изучить планировку, указанную в документах. Несколько нюансов:

Несущие стены нельзя сносить — это незаконно и опасно.

Объединение ванной и кухни запрещено.

Перенос кухни возможен не всегда, особенно если ниже находятся жилые квартиры.

Форма комнат: узкие, темные помещения с небольшими окнами могут быть неудобными.

Балконы и лоджии: они увеличивают площадь, но могут ограничивать доступ света в комнаты.

Как избежать ошибок при выборе

Избегайте квартир с непрямыми углами и слишком узкими комнатами.

Проверьте, как будет падать свет — глубокие и маленькие окна сделают квартиру темной.

Сравните план квартиры с генпланом ЖК, чтобы понимать окружение.

Посетите стройплощадку, чтобы оценить будущий вид из окна.

Итоги

Определите свои привычки и потребности, чтобы понять, какие комнаты вам действительно нужны.

Выбирайте между открытой, частично-открытой и закрытой планировкой, исходя из количества жильцов и образа жизни.

Внимательно изучайте план БТИ, чтобы избежать проблем с перепланировкой.

Учитывайте форму комнат, расположение окон и внешний вид из квартиры.

Уточнения

Недви́жимость - вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым.

К недвижимости по происхождению относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землёй, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершённого строительства.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.