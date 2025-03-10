Лучший этаж в доме: как не ошибиться с выбором квартиры

Выбирая квартиру, многие задумываются: на каком этаже лучше жить? В новостройках стоимость аналогичных квартир практически не зависит от этажа, а вот на вторичном рынке разница может достигать 10-15%. Давайте разберемся, какие факторы стоит учитывать при выборе.
Защита от краж. На первых этажах владельцы часто устанавливают решетки на окна, так как проникнуть сюда злоумышленникам проще всего. Однако не только они в зоне риска: на вторые и третьи этажи можно добраться через козырьки и балконы, а верхние этажи иногда становятся целью через крышу или технические помещения. Самые безопасные квартиры — в середине здания.
Пожарная опасность. При пожаре жителям нижних этажей проще эвакуироваться, но решетки могут помешать. Верхние этажи рискуют быть отрезанными огнем, а помощь спасателей зависит от высоты здания и наличия спецтехники. В большинстве городов пожарные лестницы достигают максимум 9-10 этажа.
Нижние этажи — самые шумные: уличные разговоры, транспорт, хлопки дверей в подъезде, движение лифта. На верхних этажах тише, но стены здесь часто тоньше, что делает слышимость соседей выше.
Чем выше этаж, тем больше естественного света, особенно после 5-го. Однако в южных регионах избыток солнца может быть проблемой, а крыша на верхних этажах нагревается сильнее.
На первых этажах больше пыли и насекомых, но сильный ветер на верхних уровнях отгоняет мошкару. Однако даже комары могут долетать до 10-12 этажей.
Лифты есть почти везде, но их поломки — частая проблема в старых домах. Для пожилых людей и семей с маленькими детьми низкие этажи удобнее, так как подниматься пешком — проще. Кроме того, перевозка мебели и техники легче на нижних этажах.
Чистота воздуха Нижние этажи страдают от выхлопных газов, так как тяжелые частицы не поднимаются выше 4-5 этажа. Однако промышленные выбросы могут концентрироваться на 8-16 этажах. Если район чистый, лучше жить выше 5-го этажа, а вблизи заводов — от 5 до 7 или выше 16-го.
Оптимальный выбор — средние этажи.
Инвесторы чаще всего выбирают 5-7 этажи как золотую середину. Однако многое зависит от района, ориентации дома и окружающей экологии.
Комфорт (англ. comfort) — это состояние окружающей среды, при котором человек ощущает уют, может иметь удобный, наиболее безопасный и рациональный доступ к её ресурсам для удовлетворения своих материальных потребностей для нормального функционирования человеческого организма, удовлетворений эстетического наслаждения.
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