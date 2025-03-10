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Лучший этаж в доме: как не ошибиться с выбором квартиры

3:02
Недвижимость

Выбирая квартиру, многие задумываются: на каком этаже лучше жить? В новостройках стоимость аналогичных квартир практически не зависит от этажа, а вот на вторичном рынке разница может достигать 10-15%. Давайте разберемся, какие факторы стоит учитывать при выборе.

Элитные новостройки в Москве
Фото: commons.wikimedia.org by Maxim atayants, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Элитные новостройки в Москве

Безопасность: где риск меньше

Защита от краж. На первых этажах владельцы часто устанавливают решетки на окна, так как проникнуть сюда злоумышленникам проще всего. Однако не только они в зоне риска: на вторые и третьи этажи можно добраться через козырьки и балконы, а верхние этажи иногда становятся целью через крышу или технические помещения. Самые безопасные квартиры — в середине здания.

Пожарная опасность. При пожаре жителям нижних этажей проще эвакуироваться, но решетки могут помешать. Верхние этажи рискуют быть отрезанными огнем, а помощь спасателей зависит от высоты здания и наличия спецтехники. В большинстве городов пожарные лестницы достигают максимум 9-10 этажа.

Комфорт: что влияет на качество жизни

Нижние этажи — самые шумные: уличные разговоры, транспорт, хлопки дверей в подъезде, движение лифта. На верхних этажах тише, но стены здесь часто тоньше, что делает слышимость соседей выше.

Чем выше этаж, тем больше естественного света, особенно после 5-го. Однако в южных регионах избыток солнца может быть проблемой, а крыша на верхних этажах нагревается сильнее.

На первых этажах больше пыли и насекомых, но сильный ветер на верхних уровнях отгоняет мошкару. Однако даже комары могут долетать до 10-12 этажей.

Лифты есть почти везде, но их поломки — частая проблема в старых домах. Для пожилых людей и семей с маленькими детьми низкие этажи удобнее, так как подниматься пешком — проще. Кроме того, перевозка мебели и техники легче на нижних этажах.

Экология: как этаж влияет на здоровье

Чистота воздуха Нижние этажи страдают от выхлопных газов, так как тяжелые частицы не поднимаются выше 4-5 этажа. Однако промышленные выбросы могут концентрироваться на 8-16 этажах. Если район чистый, лучше жить выше 5-го этажа, а вблизи заводов — от 5 до 7 или выше 16-го.

Какой этаж лучше

Оптимальный выбор — средние этажи.

  • В 5-этажке — 3-й этаж: меньше шума, но несложно подняться пешком.
  • В 9-этажке — 4-6 этажи.
  • В высотке — 4-8 этажи.

Инвесторы чаще всего выбирают 5-7 этажи как золотую середину. Однако многое зависит от района, ориентации дома и окружающей экологии.

Уточнения

Комфорт (англ. comfort) — это состояние окружающей среды, при котором человек ощущает уют, может иметь удобный, наиболее безопасный и рациональный доступ к её ресурсам для удовлетворения своих материальных потребностей для нормального функционирования человеческого организма, удовлетворений эстетического наслаждения.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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