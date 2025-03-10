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Контейнер или полигон? Как правильно избавиться от строительного мусора

2:43
Недвижимость

Ремонт всегда приносит радость обновления, но вместе с ним неизбежно появляется и другая сторона процесса — горы строительного мусора. Выбросить его в обычный контейнер нельзя, так как действующее законодательство относит такие отходы к особой категории. Разберёмся, что относится к строительному мусору и как правильно его утилизировать.

строительный мусор
Фото: https://commons.wikimedia.org by Valera N. Trubin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
строительный мусор

Что входит в категорию строительного мусора

Строительные отходы возникают при строительстве, капитальном или косметическом ремонте. К ним относятся:

  • Напольные покрытия (линолеум, паркет, плитка);
  • Демонтированные дверные и оконные конструкции;
  • Бой кирпича, бетона, газоблоков;
  • Остатки отделочных материалов (штукатурка, гипсокартон, панели).

Однако не все отходы считаются строительными. Например, если вы просто сменили краны, светильники или заменили небольшие участки обоев, такой мусор можно выбросить в обычный контейнер.

Как правильно утилизировать строительный мусор

Вывоз мусора — это ответственность владельца помещения, строительной бригады или застройщика. Способы утилизации могут быть разными:

  • Специальные контейнеры в ЖК. Во многих новых жилых комплексах предусмотрены отдельные контейнеры для строительных отходов. Если такие есть, вы можете воспользоваться ими (обычно стоимость вывоза включена в коммунальные платежи).
  • Самостоятельная транспортировка. Можно собрать мусор в мешки и отвезти на специализированный полигон. Узнать адреса ближайших пунктов приёма можно на сайте местных органов власти.
  • Обращение в управляющую компанию. Если в вашем доме ремонт делают многие жильцы, можно договориться с УК о размещении контейнера для стройотходов. Стоимость услуги распределяется между собственниками.
  • Вывоз через специализированные компании. Существует множество фирм, занимающихся вывозом строительного мусора. Их услуги стоят от 4000 рублей за контейнер, но избавляют вас от хлопот.
  • Доверить вывоз строительной бригаде. Если ремонт выполняет профессиональная бригада, уточните, входит ли вывоз мусора в их услуги. Часто это оказывается удобным и выгодным решением.

Почему нельзя игнорировать правила вывоза

Нарушение норм утилизации может привести к штрафу:

  • Физические лица — до 3 000 рублей;
  • Юридические лица и ИП — до 100 000 рублей.

Лучше заранее позаботиться о правильном вывозе мусора, чем столкнуться с неприятными последствиями.

Уточнения

Жили́щно-коммуна́льное хозя́йство (ЖКХ) — отрасль экономики, обеспечивающая функционирование жилых зданий (домов), сетей снабжения водой, теплом и так далее, и сооружений, создающих безопасное, удобное и комфортабельное проживание и нахождение в них людей.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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