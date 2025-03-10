Контейнер или полигон? Как правильно избавиться от строительного мусора

2:43 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Ремонт всегда приносит радость обновления, но вместе с ним неизбежно появляется и другая сторона процесса — горы строительного мусора. Выбросить его в обычный контейнер нельзя, так как действующее законодательство относит такие отходы к особой категории. Разберёмся, что относится к строительному мусору и как правильно его утилизировать.

Фото: https://commons.wikimedia.org by Valera N. Trubin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ строительный мусор

Что входит в категорию строительного мусора

Строительные отходы возникают при строительстве, капитальном или косметическом ремонте. К ним относятся:

Напольные покрытия (линолеум, паркет, плитка);

Демонтированные дверные и оконные конструкции;

Бой кирпича, бетона, газоблоков;

Остатки отделочных материалов (штукатурка, гипсокартон, панели).

Однако не все отходы считаются строительными. Например, если вы просто сменили краны, светильники или заменили небольшие участки обоев, такой мусор можно выбросить в обычный контейнер.

Как правильно утилизировать строительный мусор

Вывоз мусора — это ответственность владельца помещения, строительной бригады или застройщика. Способы утилизации могут быть разными:

Специальные контейнеры в ЖК . Во многих новых жилых комплексах предусмотрены отдельные контейнеры для строительных отходов. Если такие есть, вы можете воспользоваться ими (обычно стоимость вывоза включена в коммунальные платежи).

. Во многих новых жилых комплексах предусмотрены отдельные контейнеры для строительных отходов. Если такие есть, вы можете воспользоваться ими (обычно стоимость вывоза включена в коммунальные платежи). Самостоятельная транспортировка . Можно собрать мусор в мешки и отвезти на специализированный полигон. Узнать адреса ближайших пунктов приёма можно на сайте местных органов власти.

. Можно собрать мусор в мешки и отвезти на специализированный полигон. Узнать адреса ближайших пунктов приёма можно на сайте местных органов власти. Обращение в управляющую компанию . Если в вашем доме ремонт делают многие жильцы, можно договориться с УК о размещении контейнера для стройотходов. Стоимость услуги распределяется между собственниками.

. Если в вашем доме ремонт делают многие жильцы, можно договориться с УК о размещении контейнера для стройотходов. Стоимость услуги распределяется между собственниками. Вывоз через специализированные компании . Существует множество фирм, занимающихся вывозом строительного мусора. Их услуги стоят от 4000 рублей за контейнер, но избавляют вас от хлопот.

. Существует множество фирм, занимающихся вывозом строительного мусора. Их услуги стоят от 4000 рублей за контейнер, но избавляют вас от хлопот. Доверить вывоз строительной бригаде. Если ремонт выполняет профессиональная бригада, уточните, входит ли вывоз мусора в их услуги. Часто это оказывается удобным и выгодным решением.

Почему нельзя игнорировать правила вывоза

Нарушение норм утилизации может привести к штрафу:

Физические лица — до 3 000 рублей;

Юридические лица и ИП — до 100 000 рублей.

Лучше заранее позаботиться о правильном вывозе мусора, чем столкнуться с неприятными последствиями.

Уточнения

Жили́щно-коммуна́льное хозя́йство (ЖКХ) — отрасль экономики, обеспечивающая функционирование жилых зданий (домов), сетей снабжения водой, теплом и так далее, и сооружений, создающих безопасное, удобное и комфортабельное проживание и нахождение в них людей.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.