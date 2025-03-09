Рассказываем, как закрыть дверь без замка и не переживать за свою безопасность

4:00 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Если замок на двери сломался или его просто нет, это не означает, что вам нужно мириться с нарушением безопасности. Существует несколько временных, но эффективных способов, как защитить свои двери, будь то в квартире, ванной, спальне или даже на входе.

Фото: Designed by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дверная ручка

Вот несколько простых и действенных решений, которые помогут вам обеспечить свою безопасность, пока не найдете более постоянное решение.

1. Используйте дверной упор

Дверной упор — это универсальное средство, которое может помешать двери открыться, даже если она не имеет замка. Установите упор на противоположную сторону двери, и он будет блокировать её открывание, даже если кто-то попытается повернуть ручку. Для дополнительной безопасности выберите упор с сигнализацией.

2. Сделайте баррикаду с помощью стула

Если под рукой нет других инструментов, стул может стать вашим лучшим другом! Установите его так, чтобы спинка упиралась в дверную ручку, а ножки крепко стояли на полу. Это создаст давление, которое предотвратит открывание двери.

3. Привяжите ремень или верёвку

Если на двери рычажная ручка, верёвка или ремень — это отличный способ заблокировать её. Просто прикрепите один конец к ручке, а второй — к неподвижному объекту в помещении, и дверь останется закрытой.

4. Вставьте переносной дверной замок

Переносной замок — это идеальный вариант для тех, кто арендует жильё или путешествует. Он легко устанавливается и снимается, предоставляя вам дополнительную безопасность, когда это необходимо.

5. Установите защитную планку

Для защиты от злоумышленников, пытающихся выломать дверь, можно установить защитную планку. Это простое и надежное решение, которое блокирует дверь, не позволяя её выбить.

6. Вставьте вилку

Если у вас нет других средств под рукой, попробуйте использовать вилку! Согните зубцы так, чтобы они могли вставить в дверную защелку и заблокировать её.

7. Закрепите дверной глушитель

Дверной глушитель — это отличный способ предотвратить открытие двери. Он крепится к дверной ручке и использует давление для того, чтобы дверь оставалась закрытой.

8. Установите напольную баррикаду

Баррикада из двух частей может стать вашим эффективным помощником в защите двери. Вставьте распорку в основание и дверную раму, и ваша дверь будет надежно защищена.

9. Снимите дверную ручку

Полное снятие дверной ручки сделает дверь невозможной для открытия. Этот способ поможет вам заблокировать доступ, но, конечно, он не является на 100% безопасным, так как опытный злоумышленник может все равно открыть дверь.

10. Установите защелкивающийся пластинчатый замок

Пластинчатый замок — это простое и эффективное решение для временной защиты, которое можно установить без повреждения дверной коробки. Замок с защелкой предотвратит открытие двери и обеспечит дополнительную безопасность.

11. Защитная пленка и датчик разбивания стекла

Если ваша дверь имеет стеклянные панели, используйте защитную пленку, чтобы укрепить стекло. Вдобавок установите датчик, который подаст сигнал тревоги при попытке разбить стекло.

12. Блокировка раздвижной двери

Если у вас есть раздвижная дверь, заблокируйте её с помощью метлы или другого прочного предмета. Это простое решение поможет предотвратить взлом двери, даже если замок на ней не работает.

Эти простые и доступные методы помогут вам обезопасить дом и продолжить жить без стресса, пока вы не сможете устранить проблему с замком.

Уточнения

Дверь — проём или створ (несколько створов), закрывающих проём.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.