У вас проблемы с болтом? Не паникуйте — вот как быстро и легко его извлечь

2:53 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Когда болт ломается, и вы не можете извлечь его с помощью обычных инструментов, это может стать настоящей головной болью. Но не спешите отчаиваться!

Фото: Designed by Freepik by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ржавые болты

Есть проверенные методы, которые помогут вам аккуратно удалить сломанный болт, не повредив резьбу, и продолжить свой проект. Все, что вам нужно — это несколько правильных инструментов и немного терпения.

Шаг 1: Выбейте центральную заклепку в середине сломанного болта

Первое, что нужно сделать, это подготовить болт к извлечению. С помощью центровочного кернера расположите его как можно ближе к центру болта и ударьте молотком. Это создаст небольшое углубление, которое послужит направляющим для сверления пробного отверстия.

Очень важно, чтобы это отверстие было точным, иначе вы рискуете повредить резьбу, что сделает дальнейшее извлечение болта невозможным.

Шаг 2: Просверлите направляющее отверстие с помощью сверла для левшей

Теперь используйте сверло для левшей (с резьбой против часовой стрелки), чтобы просверлить небольшое направляющее отверстие в центре сломанного болта. Включите дрель на реверсивный режим и установите её на низкие обороты (около 20 оборотов в минуту).

Просверливая отверстие, будьте осторожны и не спешите. Резьба на болте ослабнет, и вы сможете с помощью плоскогубцев извлечь его.

Шаг 3: Переключитесь на экстракторную биту

Если болт всё ещё не выходит, пора использовать экстракторную биту. Эта бита также работает на левостороннем вращении, что позволяет вытянуть болт из отверстия. Установите биту в дрель и аккуратно постучите молотком по инструменту, чтобы зафиксировать его в отверстии.

Шаг 4: Медленно и осторожно извлекаем болт

Теперь, используя экстракторную биту и дрель на низкой скорости, начинайте сверлить в обратном направлении. Процесс требует терпения и аккуратности — не торопитесь, чтобы не сломать сверло. Со временем болт начнёт извлекаться, и вы сможете безопасно его удалить, не повреждая резьбу.

Шаг 5: Используйте магнит для удаления металлической стружки

После того как болт будет извлечён, не забудьте очистить отверстие от металлической стружки. Используйте мощный магнит, чтобы вытянуть мелкие частицы, или примените сжатый воздух, чтобы продуть отверстие.

Теперь вы можете спокойно установить новый болт, не переживая о повреждении резьбы. Следуя этим простым шагам, вы сможете извлечь сломанный болт с минимальными усилиями и продолжить работу. В будущем всегда будьте осторожны при установке болтов, чтобы избежать их поломки и сложностей с извлечением.

Уточнения

Болт — крепёжное изделие в форме стержня с наружной резьбой на одном конце, с головкой на другом.



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