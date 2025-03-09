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Готовы вернуть блеск вашей раковине? Вот 6 простых шагов для идеальной чистоты

3:31
Недвижимость

Раковины из нержавеющей стали — это стильный и практичный выбор для кухни, но со временем на них появляются пятна, царапины и загрязнения. Эти следы легко устраняются, если использовать правильные средства и подход. Потрясающий результат можно достичь с помощью обычных ингредиентов, которые наверняка есть у вас на кухне.

Мойка
Фото: commons.wikimedia. org by Blancogmbh+cokg, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Мойка

Вот шаги, которые помогут вернуть вашей раковине блеск и чистоту.

Шаг 1: Промойте раковину водой из-под крана

Перед тем как приступить к очистке, тщательно промойте раковину, чтобы удалить остатки пищи и грязи. Это поможет избежать смешивания загрязнений с чистящими средствами, а также обеспечит более чистую поверхность для дальнейшей работы.

Шаг 2: Смажьте раковину пищевой содой

Пищевая сода — это мягкое, но эффективное средство для очистки. Распылите немного пищевой соды по поверхности раковины, особенно там, где заметны загрязнения и жир. Пищевая сода помогает избавиться от остатков жира и устраняет запахи, не повреждая саму поверхность.

Шаг 3: Скребите в направлении зернистости нержавеющей стали

Используйте нейлоновую щетку для чистки или зубную щетку, чтобы аккуратно втереть соду в поверхность, двигаясь вдоль зерна нержавеющей стали. Это поможет устранить загрязнения и минимизировать появление царапин. Не используйте металлические щетки или абразивные средства, так как они могут оставить повреждения.

Шаг 4: Сбрызните неразбавленным уксусом

После того как сода была тщательно втерта, распылите на поверхность неразбавленный уксус. Это поможет растворить остатки кальциевых отложений и других загрязнений. Когда уксус вступает в реакцию с содой, начинается шипение — это хороший знак, что химическая реакция очищает вашу раковину. Подождите несколько минут и тщательно промойте поверхность.

Шаг 5 (по желанию): Вотрите пасту из уксуса и винной кислоты

Если какие-то пятна всё ещё не ушли, приготовьте пасту из уксуса и винного камня. Смешайте 1 стакан уксуса и &frac14 стакана винного камня. Нанесите пасту на пятна и аккуратно вотрите её, оставив на несколько минут. Этот метод поможет справиться с особенно стойкими загрязнениями.

Шаг 6: Полировка оливковым маслом

Когда раковина будет чистой и сухой, возьмите немного оливкового масла и полируйте поверхность с помощью мягкой ткани. Это придаст вашей раковине великолепный блеск и защитит её от будущих пятен. Оливковое масло образует защитную пленку, которая делает её устойчивой к загрязнениям.

Дополнительный метод очистки: Лимон вместо уксуса

Если у вас нет уксуса, используйте лимон. Лимонный сок обладает аналогичными очищающими свойствами, а также помогает устранить пятна и придаёт свежесть. Попробуйте этот метод для освежения вашей раковины, и она снова будет сверкать чистотой.

Следуя этим простым шагам, вы сможете легко вернуть вашей раковине из нержавеющей стали первоначальный вид и блеск, не используя химически агрессивные средства. Всё, что вам нужно — это несколько доступных ингредиентов и немного времени!

Уточнения

Ра́ковина (родственно слову «рака») — наружное защитное скелетное образование, покрывающее тело некоторых беспозвоночных животных и микроорганизмов.

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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