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Эти 5 модных средств для уборки профессионалы обходят стороной: вот почему

3:58
Недвижимость

Многие современные чистящие средства не оправдывают ожиданий. Они не могут конкурировать с проверенными временем продуктами, которые использовали наши родители, бабушки и дедушки, а также профессиональные клинеры.

Аксессуары для уборки
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Аксессуары для уборки

"Всегда появляются новые яркие продукты, которые обещают невероятные результаты, и некоторые из них действительно эффективны, а другие разочаровывают. Однако большинство проверенных средств остаются надежными, а многие новинки не предлагают значительных улучшений, кроме привлекательной упаковки", — говорит Майкл Сильва-Нэш, вице-президент по операциям компании Molly Maid, которого цитирует SouthernLiving.

Сильва-Нэш отмечает, что некоторые новые продукты имеют преимущества благодаря инновациям, облегчающим их использование. Например, роботизированные пылесосы и швабры экономят время и усилия. Однако многие модные очистители, электронные скрубберы и другие новинки не проходят проверку временем.

Вот список средств для уборки, которые профессиональные клинеры никогда не покупают

  1. Дезинфицирующие салфетки. Многие неправильно используют дезинфицирующие салфетки. Сильва-Нэш объясняет, что для эффективной дезинфекции поверхность должна оставаться влажной несколько минут, что сложно достичь, если салфетка недостаточно пропитана или используется одна. Мыло и вода значительно лучше удаляют бактерии. Если вам нужно сильное дезинфицирующее средство, выбирайте продукт, который можно использовать несколько раз, а не одноразовую салфетку, говорит Майкл Сильва-Нэш.
  2. Пыльники. Одноразовые тряпки для сбора пыли могут быть неэффективными и расточительными. Сильва-Нэш рекомендует использовать тряпки из микрофибры, которые выбирают профессионалы. Возможно, в некоторых случаях другие инструменты для уборки пыли необходимы, но в 99% случаев тряпка из микрофибры будет полезнее.
  3. Средства для глянцевых полов. Будьте осторожны с чистящими средствами для полов, которые обещают дополнительный блеск. Сильва-Нэш предупреждает, что это не настоящие чистящие средства, а скорее финишный воск, который может мешать чистоте пола. Из-за воска, если пол не очищен правильно, он будет собирать новый слой грязи, пыли и волос каждый раз, когда вы его используете. В результате вам придется разбирать пол, уверяют профессионалы. Чтобы избежать этого, Сильва-Нэш рекомендует использовать подходящие чистящие средства для пола, а не воск.
  4. Средства для чистки нержавеющей стали. Средства для чистки нержавеющей стали, которые не являются настоящими чистящими средствами, обычно не используются профессиональными клинерами. Если вы все же решите использовать такое средство, тщательно очистите поверхность от еды и грязи. Затем нанесите блеск, но помните, что его нужно гораздо меньше, чем кажется. Продолжайте правильно распределять уже нанесенный блеск вместо того, чтобы распылять еще больше на переднюю часть холодильника, советует Сильва-Нэш.
  5. Средства для мытья окон с аммиаком. Аммиак в составе средства для мытья окон может быть опасен, так как он может смешиваться с другими бытовыми чистящими средствами и химикатами. Будьте осторожны с чистящими средствами, которые смешиваются с другими продуктами для "эффективности", говорит Сильва-Нэш. Отбеливатель с аммиаком вреден и токсичен, а в сочетании с очистителем для окон он может стать еще более опасным. Вместо этого выберите очиститель для стекол без аммиака или убедитесь, что никто в вашем доме не использует аммиак вместе с другими чистящими средствами.

Уточнения

Убо́рка (также чи́стка) — это комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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