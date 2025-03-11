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Эти ошибки убивают вашу ламинированную столешницу: срочно прекратите так делать

3:12
Недвижимость

Ламинированные столешницы обладают множеством преимуществ, таких как доступность, долговечность и простота в уходе. Однако, чтобы сохранить их привлекательный вид и функциональность на долгое время, необходимо соблюдать определенные правила чистки и ухода.

Кухня
Фото: freepik.com by kjpargeter, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кухня
  • Ламинат не является полностью водонепроницаемым материалом. Вода, попадающая в стыки или под поверхность, может привести к деформации, отслаиванию или другим повреждениям. Поэтому важно удалять пролитые жидкости как можно быстрее и не допускать их скопления.
  • Для очистки ламинированных столешниц используйте мягкие губки или тряпки из микрофибры. Абразивные материалы могут поцарапать поверхность, а чрезмерное трение — сделать её тусклой. Также старайтесь не использовать едкие химические вещества, которые могут повредить материал.
  • Для регулярной уборки достаточно тёплой воды с небольшим количеством моющего средства. Протрите поверхность влажной тряпкой, затем удалите остатки мыла чистой водой и высушите столешницу сухой тряпкой или бумажным полотенцем. Это поможет избежать разводов и сохранить блеск поверхности.
  • Для удаления стойких пятен используйте смесь из пищевой соды и воды. Нанесите её на пятно, оставьте на несколько минут, а затем аккуратно потрите мягкой тряпкой. Если пятно сложное, попробуйте смочить его смесью уксуса и воды. Оставьте на некоторое время, чтобы раствор впитался, затем протрите поверхность.
  • Чтобы придать столешнице дополнительный блеск, смешайте стакан воды с одной столовой ложкой уксуса в бутылке с распылителем. Распылите смесь на поверхность, оставьте на 10 секунд, затем протрите сухой тряпкой.

Для поддержания столешниц в идеальном состоянии следуйте этим советам:

  1. Быстро удаляйте пролитые жидкости. Не допускайте их скопления, особенно в стыках.
  2. Используйте защитные аксессуары. Разделочные доски, подставки для горячих предметов и другие аксессуары помогут сохранить поверхность столешницы в целости.
  3. Избегайте чрезмерного нагрева. Всегда используйте подставки или термостойкие коврики.
  4. Используйте мягкие чистящие средства. Избегайте едких химикатов и абразивов.
  5. Тщательно высушивайте поверхность. Это поможет избежать повреждений и образования плесени.

Избегайте следующих ошибок:

  • Слишком сильное трение. Абразивные материалы могут повредить поверхность.
  • Чрезмерное количество воды. Старайтесь не допускать попадания воды в стыки.
  • Использование полиролей на основе воска. Они могут оставить мутные следы.
  • Долгое оставление пятен. Чем дольше пятно остаётся на поверхности, тем сложнее его удалить.

Регулярная уборка и соблюдение простых правил ухода помогут сохранить ламинированные столешницы в идеальном состоянии на долгие годы.

Уточнения

Столешница (англ. Countertop также benchtop, worktop, kitchen bench) — горизонтальная или наклонная рабочая поверхность на кухне или других зонах приготовления пищи, а также ванных комнатах, туалетах и рабочих помещениях в целом.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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