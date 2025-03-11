Эти ошибки убивают вашу ламинированную столешницу: срочно прекратите так делать

3:12 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Ламинированные столешницы обладают множеством преимуществ, таких как доступность, долговечность и простота в уходе. Однако, чтобы сохранить их привлекательный вид и функциональность на долгое время, необходимо соблюдать определенные правила чистки и ухода.

Фото: freepik.com by kjpargeter, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кухня

Ламинат не является полностью водонепроницаемым материалом. Вода, попадающая в стыки или под поверхность, может привести к деформации, отслаиванию или другим повреждениям. Поэтому важно удалять пролитые жидкости как можно быстрее и не допускать их скопления.

Для очистки ламинированных столешниц используйте мягкие губки или тряпки из микрофибры. Абразивные материалы могут поцарапать поверхность, а чрезмерное трение — сделать её тусклой. Также старайтесь не использовать едкие химические вещества, которые могут повредить материал.

Для регулярной уборки достаточно тёплой воды с небольшим количеством моющего средства. Протрите поверхность влажной тряпкой, затем удалите остатки мыла чистой водой и высушите столешницу сухой тряпкой или бумажным полотенцем. Это поможет избежать разводов и сохранить блеск поверхности.

Для удаления стойких пятен используйте смесь из пищевой соды и воды. Нанесите её на пятно, оставьте на несколько минут, а затем аккуратно потрите мягкой тряпкой. Если пятно сложное, попробуйте смочить его смесью уксуса и воды. Оставьте на некоторое время, чтобы раствор впитался, затем протрите поверхность.

Чтобы придать столешнице дополнительный блеск, смешайте стакан воды с одной столовой ложкой уксуса в бутылке с распылителем. Распылите смесь на поверхность, оставьте на 10 секунд, затем протрите сухой тряпкой.

Для поддержания столешниц в идеальном состоянии следуйте этим советам:

Быстро удаляйте пролитые жидкости. Не допускайте их скопления, особенно в стыках. Используйте защитные аксессуары. Разделочные доски, подставки для горячих предметов и другие аксессуары помогут сохранить поверхность столешницы в целости. Избегайте чрезмерного нагрева. Всегда используйте подставки или термостойкие коврики. Используйте мягкие чистящие средства. Избегайте едких химикатов и абразивов. Тщательно высушивайте поверхность. Это поможет избежать повреждений и образования плесени.

Избегайте следующих ошибок:

Слишком сильное трение . Абразивные материалы могут повредить поверхность.

. Абразивные материалы могут повредить поверхность. Чрезмерное количество воды . Старайтесь не допускать попадания воды в стыки.

. Старайтесь не допускать попадания воды в стыки. Использование полиролей на основе воска . Они могут оставить мутные следы.

. Они могут оставить мутные следы. Долгое оставление пятен. Чем дольше пятно остаётся на поверхности, тем сложнее его удалить.

Регулярная уборка и соблюдение простых правил ухода помогут сохранить ламинированные столешницы в идеальном состоянии на долгие годы.

Уточнения

Столешница (англ. Countertop также benchtop, worktop, kitchen bench) — горизонтальная или наклонная рабочая поверхность на кухне или других зонах приготовления пищи, а также ванных комнатах, туалетах и рабочих помещениях в целом.



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