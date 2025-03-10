Не переусердствуйте с уборкой этих восьми вещей в квартире, которые чистят слишком часто

3:38 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Уход за домом включает поддержание чистоты и порядка, что может стать трудоемкой задачей. В вашем еженедельном плане уборки есть несколько комнат и зон, требующих внимания. Однако есть некоторые места в доме, которые не нуждаются в частой уборке. пишет SouthernLiving.

Фото: Designed by Freepik by master1305 is licensed under Public domian Уборка в квартире

Вот восемь таких зон, уборку которых не стоит проводить слишком часто:

Деревянная мебель. Деревянная мебель — настоящее украшение любого дома. Однако чрезмерное использование чистящих средств может повредить материал. Частое мытье и применение агрессивных химикатов могут уменьшить количество натуральных масел в древесине, что приведет к её высыханию и тусклости. Для сохранения красоты мебели достаточно протирать пыль салфеткой из микрофибры раз в неделю и использовать воду или мягкие чистящие средства по мере необходимости. Полировку следует проводить два-три раза в год специальными средствами. Окна. Окна рекомендуется мыть раз в 3-6 месяцев, особенно если они не подвергаются сильному загрязнению. Частое мытье может повредить оконные покрытия и уплотнители, что приведет к росту плесени и ухудшению состояния рам. Проверяйте окна периодически, чтобы определить необходимость в уборке. Полы из твердой древесины. Полы из твердой древесины, будь то настоящие или из ламината/винила, требуют бережного ухода. Частая уборка с использованием воды или агрессивных химикатов может повредить древесину и ослабить её структуру. Подметайте или пылесосьте полы еженедельно и мойте влажной шваброй каждые 1-2 месяца мягким средством. Избегайте паровой чистки. Стены и плинтусы. Стены и плинтусы могут покрываться пятнами, пылью и царапинами из-за домашних животных или детей. Вместо частого мытья ограничьте уборку этих зон глубокой очисткой раз в месяц. В местах с высокой проходимостью, таких как коридоры, плинтусы следует чистить ежемесячно. Тарелки. Не стоит отказываться от мытья посуды между приемами пищи. Однако предварительное ополаскивание перед загрузкой в посудомоечную машину может быть необязательным. Современные машины справляются с грязной посудой и без этого этапа. Потолочные вентиляторы. Потолочные вентиляторы создают много пыли, но не требуют частой уборки. Достаточно периодически протирать их мягкой тканью, чтобы поддерживать чистоту. Микроволновая печь. Микроволновая печь часто становится источником неприятных запахов и загрязнений из-за брызг пищи. Чтобы избежать частого мытья, накрывайте еду во время разогрева и проводите глубокую чистку раз в 1-3 месяца. Холодильник. Он также накапливает грязь и бактерии, но герметичные контейнеры и регулярная проверка продуктов на свежесть сократят частоту глубокой чистки. Своевременно выбрасывайте испорченные продукты, чтобы избежать плесени и неприятных запахов. Кладовая. Кладовая — место, где хранятся продукты и другие предметы, нуждается в регулярной уборке для поддержания чистоты. Мок советует генеральную уборку раз в сезон и регулярную реорганизацию содержимого для сохранения порядка и гигиены.

Уточнения

Убо́рка (также чи́стка) — это комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях.



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