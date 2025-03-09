Фундамент разрушается, а вы даже не догадываетесь: одна ошибка сведёт дом в руины

Как защитить фундамент от разрушения? Влага — главный враг фундамента. Сырость — один из самых опасных факторов, разрушающих фундамент здания. Попадая в бетон, влага способствует образованию плесени, грибка и разрушению конструкции. В осенне-зимний период стены, пропитанные водой, промерзают, снижая теплоизоляцию дома.
Особенно серьезную проблему создаёт капиллярный подъём воды: влага из подвала поднимается вверх, проникая на более высокие этажи. Во время дождей или таяния снега без надёжной защиты фундамент впитывает влагу, что приводит к затоплению подвала и дальнейшему разрушению здания. Разбираемся в видах гидроизоляции и выборе подходящих материалов.
Грамотная гидроизоляция включает два ключевых вида:
Важно помнить, что утеплять следует как внешние, так и внутренние поверхности. Изоляция только снаружи не даст достаточной защиты от влаги внутри конструкции.
Горизонтальная защита обычно выполняется с использованием двух слоев рубероида, соединённых мастикой. Наилучший выбор — рубероид из стекловолокна или полипропилена. Они устойчивы к разрыву и не подвергаются биологическому разрушению, в отличие от гудронной бумаги.
В качестве связующего материала применяют:
Важно помнить: сам рубероид не обеспечивает полноценной гидроизоляции без мастики или эмульсии.
Выбор типа вертикальной гидроизоляции зависит от уровня грунтовых вод:
Для защиты фундамента применяются разные гидроизоляционные материалы:
Оптимальный вариант — делать гидроизоляцию ещё на этапе строительства. В существующем здании этот процесс требует значительных затрат, получения разрешений и привлечения специалистов.
Защита фундамента от влаги — ключ к долговечности дома. Использование правильных материалов и технологий позволит избежать разрушения конструкции, повысить энергоэффективность и предотвратить появление сырости внутри помещений.
Фунда́мент (лат. fundamentum) — строительная несущая конструкция, часть здания, сооружения, которая воспринимает все нагрузки от вышележащих конструкций и распределяет их по основанию.
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