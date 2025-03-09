Фундамент разрушается, а вы даже не догадываетесь: одна ошибка сведёт дом в руины

3:55 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Как защитить фундамент от разрушения? Влага — главный враг фундамента. Сырость — один из самых опасных факторов, разрушающих фундамент здания. Попадая в бетон, влага способствует образованию плесени, грибка и разрушению конструкции. В осенне-зимний период стены, пропитанные водой, промерзают, снижая теплоизоляцию дома.

Фото: https://commons.wikimedia.org by Störfix, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ фундамент

Особенно серьезную проблему создаёт капиллярный подъём воды: влага из подвала поднимается вверх, проникая на более высокие этажи. Во время дождей или таяния снега без надёжной защиты фундамент впитывает влагу, что приводит к затоплению подвала и дальнейшему разрушению здания. Разбираемся в видах гидроизоляции и выборе подходящих материалов.

Виды влагоотталкивающей изоляции

Грамотная гидроизоляция включает два ключевых вида:

Горизонтальная — укладывается в двух местах: на основании фундамента и между фундаментной стеной и первым этажом.

Вертикальная — наносится на наружные стены подземной части здания для защиты от влаги.

Важно помнить, что утеплять следует как внешние, так и внутренние поверхности. Изоляция только снаружи не даст достаточной защиты от влаги внутри конструкции.

Горизонтальная изоляция: материалы и особенности

Горизонтальная защита обычно выполняется с использованием двух слоев рубероида, соединённых мастикой. Наилучший выбор — рубероид из стекловолокна или полипропилена. Они устойчивы к разрыву и не подвергаются биологическому разрушению, в отличие от гудронной бумаги.

В качестве связующего материала применяют:

Холодную битумную мастику — проста в нанесении, но содержит растворители, способные повредить пенополистирол.

Горячую битумную мастику — более надёжна, но требует осторожности при работе, так как воспламеняется.

Эмульсии на основе хлоркаучука — можно использовать даже на влажных поверхностях, но важно защитить их от дождя до полного высыхания.

Важно помнить: сам рубероид не обеспечивает полноценной гидроизоляции без мастики или эмульсии.

Вертикальная изоляция: защита подземных стен

Выбор типа вертикальной гидроизоляции зависит от уровня грунтовых вод:

Лёгкая защита — подходит для зданий на песчаных или гравийных почвах, где грунтовые воды залегают ниже фундамента.

Средняя защита — используется при высоком уровне влажности почвы, например, на глинистых грунтах.

Тяжёлая изоляция — необходима при высоком уровне грунтовых вод, оказывающих гидростатическое давление на фундамент.

Лучшие материалы для гидроизоляции

Для защиты фундамента применяются разные гидроизоляционные материалы:

Битумные массы — надёжно защищают бетон от влаги и химических веществ.

Асфальтовые вяжущие — бывают холодными и горячими, подходят для самостоятельной изоляции, но требуют регулярного обновления.

Минеральные смеси — включают добавки каучука, битума, акрила. После высыхания образуют прочное покрытие, устойчивое к воде.

Когда лучше проводить гидроизоляцию

Оптимальный вариант — делать гидроизоляцию ещё на этапе строительства. В существующем здании этот процесс требует значительных затрат, получения разрешений и привлечения специалистов.

Защита фундамента от влаги — ключ к долговечности дома. Использование правильных материалов и технологий позволит избежать разрушения конструкции, повысить энергоэффективность и предотвратить появление сырости внутри помещений.

Уточнения

Фунда́мент (лат. fundamentum) — строительная несущая конструкция, часть здания, сооружения, которая воспринимает все нагрузки от вышележащих конструкций и распределяет их по основанию.



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