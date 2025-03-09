Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Овощи чахнут, урожая нет? Возможно, виноваты ваши клумбы
Оскорбления на трибунах: «Зенит» жестко ответил после матча с «Факелом»
Слова Роша тронули многих: футболист ЦСКА о важности 8 Марта
Пыльца – невидимый враг: 5 простых способов победить аллергию в сезон цветения
Вы не видите его, но он может сломаться в любой момент: как убивают генератор
Рассказываем, что хочет сказать кошка, когда внезапно начинает орать по ночам
Санкционное давление на Россию ослабнет? Чего ждать от США
Скрытая жемчужина Прованса: место, о котором мало кто знает
Ляйсан Утяшева и Тина Канделаки высмеяли Ким Кардашьян — вот что их так возмутило

Фундамент разрушается, а вы даже не догадываетесь: одна ошибка сведёт дом в руины

3:55
Недвижимость

Как защитить фундамент от разрушения? Влага — главный враг фундамента. Сырость — один из самых опасных факторов, разрушающих фундамент здания. Попадая в бетон, влага способствует образованию плесени, грибка и разрушению конструкции. В осенне-зимний период стены, пропитанные водой, промерзают, снижая теплоизоляцию дома.

фундамент
Фото: https://commons.wikimedia.org by Störfix, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
фундамент

Особенно серьезную проблему создаёт капиллярный подъём воды: влага из подвала поднимается вверх, проникая на более высокие этажи. Во время дождей или таяния снега без надёжной защиты фундамент впитывает влагу, что приводит к затоплению подвала и дальнейшему разрушению здания. Разбираемся в видах гидроизоляции и выборе подходящих материалов.

Виды влагоотталкивающей изоляции

Грамотная гидроизоляция включает два ключевых вида:

  • Горизонтальная — укладывается в двух местах: на основании фундамента и между фундаментной стеной и первым этажом.
  • Вертикальная — наносится на наружные стены подземной части здания для защиты от влаги.

Важно помнить, что утеплять следует как внешние, так и внутренние поверхности. Изоляция только снаружи не даст достаточной защиты от влаги внутри конструкции.

Горизонтальная изоляция: материалы и особенности

Горизонтальная защита обычно выполняется с использованием двух слоев рубероида, соединённых мастикой. Наилучший выбор — рубероид из стекловолокна или полипропилена. Они устойчивы к разрыву и не подвергаются биологическому разрушению, в отличие от гудронной бумаги.

В качестве связующего материала применяют:

  • Холодную битумную мастику — проста в нанесении, но содержит растворители, способные повредить пенополистирол.
  • Горячую битумную мастику — более надёжна, но требует осторожности при работе, так как воспламеняется.
  • Эмульсии на основе хлоркаучука — можно использовать даже на влажных поверхностях, но важно защитить их от дождя до полного высыхания.

Важно помнить: сам рубероид не обеспечивает полноценной гидроизоляции без мастики или эмульсии.

Вертикальная изоляция: защита подземных стен

Выбор типа вертикальной гидроизоляции зависит от уровня грунтовых вод:

  • Лёгкая защита — подходит для зданий на песчаных или гравийных почвах, где грунтовые воды залегают ниже фундамента.
  • Средняя защита — используется при высоком уровне влажности почвы, например, на глинистых грунтах.
  • Тяжёлая изоляция — необходима при высоком уровне грунтовых вод, оказывающих гидростатическое давление на фундамент.

Лучшие материалы для гидроизоляции

Для защиты фундамента применяются разные гидроизоляционные материалы:

  • Битумные массы — надёжно защищают бетон от влаги и химических веществ.
  • Асфальтовые вяжущие — бывают холодными и горячими, подходят для самостоятельной изоляции, но требуют регулярного обновления.
  • Минеральные смеси — включают добавки каучука, битума, акрила. После высыхания образуют прочное покрытие, устойчивое к воде.

Когда лучше проводить гидроизоляцию

Оптимальный вариант — делать гидроизоляцию ещё на этапе строительства. В существующем здании этот процесс требует значительных затрат, получения разрешений и привлечения специалистов.

Защита фундамента от влаги — ключ к долговечности дома. Использование правильных материалов и технологий позволит избежать разрушения конструкции, повысить энергоэффективность и предотвратить появление сырости внутри помещений.

Уточнения

Фунда́мент (лат. fundamentum) — строительная несущая конструкция, часть здания, сооружения, которая воспринимает все нагрузки от вышележащих конструкций и распределяет их по основанию.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
7 моделей брюк, которые вытеснят джинсы – и вы захотите их все
Красота и стиль
7 моделей брюк, которые вытеснят джинсы – и вы захотите их все
Неприятный запах подмышек? Эффективные способы решения распространенной проблемы
Красота и стиль
Неприятный запах подмышек? Эффективные способы решения распространенной проблемы Аудио 
Украшения, которые делают участок нелепым — не совершайте этих ошибок
Садоводство, цветоводство
Украшения, которые делают участок нелепым — не совершайте этих ошибок Аудио 
Популярное
Прощай, замок в Грязи: Пугачёва и Галкин* обживают новое гнёздышко за 4 миллиона евро

Алла Пугачёва и Максим Галкин* сменили кипрские апартаменты на новый особняк.

Прощай, замок в Грязи: Пугачёва и Галкин* обживают новое гнёздышко за 4 миллиона евро
Растёт медленно, вред наносит быстро: что скрывает грецкий орех
Растёт медленно, вред наносит быстро: что скрывает грецкий орех
С 1 апреля ждите прибавку: пенсии вырастут на ошеломительные 14,75%
Не выбрасывайте картофельную кожуру — она умеет выращивать гигантские помидоры
Какие школьные предметы были только в СССР Дмитрий Плотников Делала ставку на скандал: прабабушка эпатажных блогеров жила в России  Сергей Лебедев
Тигр размером с автомобиль? В Сибири нашли нечто невероятное
Счастлив ли ваш котик? Проверьте себя по этим хитрым подсказкам
Роспотребнадзор решает: откроется ли курортный сезон на Черноморском побережье после выброса мазута
Роспотребнадзор решает: откроется ли курортный сезон на Черноморском побережье после выброса мазута
Последние материалы
Фундамент разрушается, а вы даже не догадываетесь: одна ошибка сведёт дом в руины
Скрытая жемчужина Прованса: место, о котором мало кто знает
Ляйсан Утяшева и Тина Канделаки высмеяли Ким Кардашьян — вот что их так возмутило
Какие были виды и размеры стипендий студентов в СССР
Хотите японский маникюр? Подумайте дважды, если у вас тонкие ногти
Операция Труба. В Курской области намечается грандиозный котёл
Готовлю эти тефтели снова и снова — никто не понял, что они без мяса
Китайский кроссовер за миллион? Угонщики оценят ваш выбор
Версаль, каким вы его не знали: откройте двери в республиканскую историю
Европу ждёт крах: Орбан раскрыл печальные последствия торговой войны с США
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.