Идеальный ремонт или головная боль? Разбираемся в вариантах отделки новостроек

4:00 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Приобретение жилья в новом доме — ответственный шаг, и один из ключевых вопросов, который встаёт перед покупателем, — в каком виде квартира будет передана. Новостройки предлагаются в нескольких вариантах: без отделки, с черновой, предчистовой или чистовой отделкой.

Фото: stroi.mos.ru is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International Новостройки в Москве

Квартира без отделки: что вас ждёт

Часто фраза "без отделки" означает, что в помещении есть только несущие конструкции, окна и входная дверь (и то, вероятно, её придётся менять). Отсутствуют межкомнатные перегородки, коммуникации не подведены, а стены, пол и потолок — голый бетон.

Если упоминается "черновая отделка", то это уже другой уровень. В таком жилье, как правило, имеются:

Остекление балкона.

Радиаторы отопления.

Разведённые коммуникации.

Входная дверь приемлемого качества.

Некоторые застройщики также делают стяжку пола, проводят электрику и даже гидроизоляцию в санузле. Однако перечень работ может сильно различаться, поэтому лучше уточнить детали заранее.

Плюсы такого варианта:

Стоимость ниже, чем у квартир с отделкой (разница может достигать 30%);

Возможность сделать ремонт на свой вкус.

Видны все недостатки квартиры — ничего не спрятано под слоями отделки.

Минусы:

Высокие затраты на ремонт.

Долгий процесс подготовки к переезду.

Шумные соседи, которые будут долго делать ремонт.

"Белая коробка" — предчистовая отделка

Этот вариант — золотая середина между голыми стенами и полностью готовым жильём. Покупатель получает:

Готовые стены под финишную отделку.

Подключённые коммуникации.

Остеклённый балкон.

Радиаторы отопления.

Надёжную входную дверь.

Чистовую стяжку пола.

Такое жильё выглядит уже "обжитым", но всё же требует вложений. Однако плюсы очевидны: экономия времени и сил на подготовительном этапе ремонта, отсутствие необходимости заниматься черновыми работами, а главное — возможность выбрать финишные материалы по своему вкусу.

Недостатки:

Соседи всё равно будут делать ремонт.

Стоимость выше, чем у квартиры без отделки.

Возможны скрытые недоработки, которые проявятся только в процессе ремонта.

Чистовая отделка — можно заезжать сразу

Такое жильё полностью готово для проживания: поклеены обои, установлены межкомнатные двери, постелен линолеум или ламинат, разведена электрика, установлены сантехника и осветительные приборы.

Некоторые застройщики предлагают бонусы — встроенную кухню или даже частично меблированные квартиры. Однако качество выполненной отделки может быть разным. Важно заранее осмотреть объект и изучить отзывы о застройщике.

Плюсы:

Можно сразу переехать.

Экономия на ремонте — застройщик покупает материалы оптом, поэтому их стоимость ниже.

Если покупка в ипотеку, стоимость отделки включается в общую сумму, а значит, не нужно выделять отдельный бюджет на ремонт.

Минусы:

Возможно, отделка окажется некачественной.

Интерьер может не соответствовать личным вкусам владельца.

При желании переделать ремонт придётся демонтировать уже существующую отделку, что приведёт к дополнительным затратам.

Итоги: что выбрать

Выбор варианта отделки зависит от бюджета, времени и личных предпочтений. Если хочется сэкономить и полностью контролировать процесс ремонта — стоит рассмотреть квартиру без отделки.

Если важна скорость переезда, но хочется сделать интерьер под себя — предчистовая отделка станет оптимальным решением. А если нужен максимально комфортный вариант с минимальными хлопотами — лучше выбрать жильё "под ключ".

Уточнения

Недви́жимость - вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым.

К недвижимости по происхождению относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землёй, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершённого строительства.



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