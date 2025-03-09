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Идеальный ремонт или головная боль? Разбираемся в вариантах отделки новостроек

4:00
Недвижимость

Приобретение жилья в новом доме — ответственный шаг, и один из ключевых вопросов, который встаёт перед покупателем, — в каком виде квартира будет передана. Новостройки предлагаются в нескольких вариантах: без отделки, с черновой, предчистовой или чистовой отделкой.

Новостройки в Москве
Фото: stroi.mos.ru is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International
Новостройки в Москве

Квартира без отделки: что вас ждёт

Часто фраза "без отделки" означает, что в помещении есть только несущие конструкции, окна и входная дверь (и то, вероятно, её придётся менять). Отсутствуют межкомнатные перегородки, коммуникации не подведены, а стены, пол и потолок — голый бетон.

Если упоминается "черновая отделка", то это уже другой уровень. В таком жилье, как правило, имеются:

  • Остекление балкона.
  • Радиаторы отопления.
  • Разведённые коммуникации.
  • Входная дверь приемлемого качества.

Некоторые застройщики также делают стяжку пола, проводят электрику и даже гидроизоляцию в санузле. Однако перечень работ может сильно различаться, поэтому лучше уточнить детали заранее.

Плюсы такого варианта:

  • Стоимость ниже, чем у квартир с отделкой (разница может достигать 30%);
  • Возможность сделать ремонт на свой вкус.
  • Видны все недостатки квартиры — ничего не спрятано под слоями отделки.

Минусы:

  • Высокие затраты на ремонт.
  • Долгий процесс подготовки к переезду.
  • Шумные соседи, которые будут долго делать ремонт.

"Белая коробка" — предчистовая отделка

Этот вариант — золотая середина между голыми стенами и полностью готовым жильём. Покупатель получает:

  • Готовые стены под финишную отделку.
  • Подключённые коммуникации.
  • Остеклённый балкон.
  • Радиаторы отопления.
  • Надёжную входную дверь.
  • Чистовую стяжку пола.

Такое жильё выглядит уже "обжитым", но всё же требует вложений. Однако плюсы очевидны: экономия времени и сил на подготовительном этапе ремонта, отсутствие необходимости заниматься черновыми работами, а главное — возможность выбрать финишные материалы по своему вкусу.

Недостатки:

  • Соседи всё равно будут делать ремонт.
  • Стоимость выше, чем у квартиры без отделки.
  • Возможны скрытые недоработки, которые проявятся только в процессе ремонта.

Чистовая отделка — можно заезжать сразу

Такое жильё полностью готово для проживания: поклеены обои, установлены межкомнатные двери, постелен линолеум или ламинат, разведена электрика, установлены сантехника и осветительные приборы.

Некоторые застройщики предлагают бонусы — встроенную кухню или даже частично меблированные квартиры. Однако качество выполненной отделки может быть разным. Важно заранее осмотреть объект и изучить отзывы о застройщике.

Плюсы:

  • Можно сразу переехать.
  • Экономия на ремонте — застройщик покупает материалы оптом, поэтому их стоимость ниже.
  • Если покупка в ипотеку, стоимость отделки включается в общую сумму, а значит, не нужно выделять отдельный бюджет на ремонт.

Минусы:

  • Возможно, отделка окажется некачественной.
  • Интерьер может не соответствовать личным вкусам владельца.
  • При желании переделать ремонт придётся демонтировать уже существующую отделку, что приведёт к дополнительным затратам.

Итоги: что выбрать

Выбор варианта отделки зависит от бюджета, времени и личных предпочтений. Если хочется сэкономить и полностью контролировать процесс ремонта — стоит рассмотреть квартиру без отделки.

Если важна скорость переезда, но хочется сделать интерьер под себя — предчистовая отделка станет оптимальным решением. А если нужен максимально комфортный вариант с минимальными хлопотами — лучше выбрать жильё "под ключ".

Уточнения

Недви́жимость - вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым.
К недвижимости по происхождению относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землёй, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершённого строительства.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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