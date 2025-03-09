Похудеть к лету за 15 минут в день: миф или реальность?

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Фитнес-эксперт Ирина Ротач предложила мощные упражнения для подготовки фигуры к лету. Она отметила, что уже пятнадцатиминутной тренировки достаточно, чтобы почувствовать разницу и развить вкус к спорту.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Тонкая талия

Важно выбирать количество подходов в зависимости от уровня физической подготовки, пишет Men Today.

В свою тренировку Ротач включила такие упражнения, как приседания с касанием пола, приседания с попеременным касанием колена, сведение лопаток на полу, планку с переходом на локти, отжимания, подъем ног и русские скручивания.

Для выполнения последних нужно сесть на пол, согнув ноги в коленях, повернуть туловище вправо и коснуться руками пола.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека. Может быть как целью при борьбе с ожирением, для нормализации состояния здоровья и повышения физической привлекательности, так и представлять собой медицинскую проблему, будучи симптомом заболеваний, например, анорексией.



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