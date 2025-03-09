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Вместо магазинных шампиньонов: выращиваем грибы дома с помощью этого продукта

1:06
Недвижимость

Выращивание грибов дома — это не только увлекательное занятие, но и отличная возможность сэкономить на покупке свежих грибов.

Вешенки
Фото: commons.wikimedia.org by 272447, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Вешенки

Вместо того чтобы выбрасывать кофейную гущу, используйте её в качестве питательной среды для грибов — это экологично и выгодно.

Для начала вам понадобится мицелий (его можно приобрести в интернете), кофейная гуща и специальный мешок или небольшое ведро.

Процесс прост: смешайте кофейную гущу с мицелием, поместите смесь в пакет и оставьте в темном прохладном месте. Уже через несколько недель начнут появляться первые грибы.

Особенность этого метода в том, что кофейную гущу можно использовать несколько раз. С одного мешка вы сможете получить до трёх урожаев, а общий вес собранных грибов может достигать 500 граммов. Это не только экономично, но и невероятно вкусно.

Выращивание грибов дома — это отличная возможность наслаждаться свежими продуктами, зная, что они выращены в натуральных условиях и без химических добавок.

Уточнения

Грибы́ (лат. Fungi или Mycota) — царство живой природы, объединяющее эукариотические организмы, сочетающие в себе некоторые признаки как растений, так и животных.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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