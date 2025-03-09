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Не тратьте деньги на дорогие весенние украшения: создаём декор своими руками

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Недвижимость

Весна — это время обновления, и в это время хочется украсить дом, чтобы наполнить его свежестью и радостью.

Весенний интерьер
Фото: Designed by Freepik by pvproductions is licensed under Public domian
Весенний интерьер

Вместо покупки искусственных украшений можно воспользоваться дарами природы — простыми веточками, которые придадут интерьеру естественный весенний шарм.

Самый простой вариант — сделать венок из ивовых веточек, дополнив его бантами, перьями или декоративными элементами. Можно попробовать смастерить "гнёздышко" для пасхальных яиц или создать оригинальную корзинку для цветочного горшка.

А если просто поставить веточки в вазу, вскоре появятся первые листочки, символизирующие пробуждение природы.

Природа и так прекрасна — стоит лишь немного помочь ей украсить ваш дом.

Уточнения

Деко́р (лат. decor — приличие, пристойность, совместимость) — в традиционном значении под декором понимают совокупность элементов, составляющих внешнее оформление архитектурного сооружения, его интерьеров, а также предметов быта, изделий декоративно-прикладного искусства.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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