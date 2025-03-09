Подарки, которые приносят одни проблемы и слёзы: проверьте, нет ли их в вашем списке

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Подарки — это приятный способ проявить заботу и внимание, но в некоторых культурах определённые предметы считаются нежелательными из-за связанных с ними суеверий.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Резка лука

Например, острые предметы (ножи, ножницы) могут символизировать разрыв отношений. Чтобы избежать этого, при получении такого подарка можно "заплатить" дарителю монетку.

Зеркала, по поверьям, могут принести негативную энергию, особенно если даритель переживает сложный период.

Платки ассоциируются с печалью и слезами, а в китайской культуре часы символизируют скоротечность жизни и даже смерть.

Конечно, многие воспринимают эти поверья как просто любопытные традиции. Однако, если ваш адресат склонен к суевериям, лучше подобрать подарок, который точно вызовет только положительные эмоции.

Уточнения

Пода́рок — вещь, которую даритель по собственному желанию безвозмездно преподносит в полное владение с целью доставить удовольствие, пользу получателю подарка. Подарок имеет сходное значение с даром и пожертвованием.



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