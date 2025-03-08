Зачем опытные хозяйки наносят соду на сиденье унитаза на ночь?

1:04 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Поддержание чистоты в туалете — это важная, но не всегда простая задача. Особенно неприятными могут быть пожелтевшие пятна на пластиковом сиденье унитаза.

Фото: flickr.com by dirtyboxface, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Туалет

Они появляются со временем из-за известкового налёта или других загрязнений. Однако с ними можно справиться без использования агрессивной химии.

Одним из простых и доступных способов является использование пищевой соды. Достаточно смешать её с небольшим количеством воды до консистенции густой пасты, нанести на проблемные участки и оставить на ночь.

Утром пасту легко удалить влажной губкой. Дополнительно можно добавить немного кондиционера для белья, чтобы придать приятный аромат.

Если пятна не исчезли полностью, можно повторить процедуру или воспользоваться специальными чистящими средствами. Однако при выборе химии важно учитывать её состав, избегая средств с агрессивными компонентами, которые могут быть вредны для здоровья и окружающей среды.

Уточнения

Унита́з — санитарно-техническое приспособление для удаления продуктов дефекации, мочеиспускания и рвотных масс, устанавливаемое в туалетах и снабжённое системой автоматического или полуавтоматического смыва.



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