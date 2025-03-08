Больше не нужно выбирать между красотой и практичностью: найдено идеальное напольное покрытие

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Недвижимость

Выбор напольного покрытия для прихожей может оказаться непростой задачей из-за разнообразия материалов и их характеристик. Многие отдают предпочтение плитке, поскольку она долговечна и устойчива к повреждениям. Однако её холодная поверхность делает пространство менее уютным.

Suhopol montag1 XPS 30
Фото: commons.wikimedia.org by Ateplo, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Suhopol montag1 XPS 30

Деревянные покрытия обеспечивают комфорт и тепло, но требуют значительных вложений. В качестве альтернативы специалисты рекомендуют виниловые покрытия, которые сочетают прочность, устойчивость к влаге и доступную цену. 

Кроме винила, существуют и другие варианты: пробковый пол, который отличается экологичностью, но менее устойчив к нагрузкам.

Чтобы выбрать оптимальный вариант, стоит проконсультироваться со специалистом. Он поможет учесть все нюансы и подобрать покрытие, которое прослужит долгие годы.

Уточнения

Ремо́нт (техники) — комплекс мероприятий по восстановлению работоспособного или исправного состояния какого-либо объекта и/или восстановлению его ресурса.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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