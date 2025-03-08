Пятна исчезнут навсегда: вот что добавляют в раствор для чистки матраса в дорогих отелях

Чистота спального места играет важную роль для здорового отдыха, ведь в среднем человек проводит во сне около 7,5 часов. Чтобы обеспечить себе комфортный и гигиеничный сон, важно следить за состоянием матраса.

Фото: freepik.com by gpointstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сон

Профессиональные горничные дорогих отелей следуют определённым методам очистки, которые позволяют поддерживать матрасы в безупречном состоянии. При этом для ухода за ними не обязательно использовать дорогостоящие средства — достаточно простых ингредиентов, которые найдутся в каждом доме.

Для эффективной очистки матраса можно приготовить смесь из 2 столовых ложек пищевой соды, чайной ложки белой зубной пасты, 2 столовых ложек моющего средства и 4 чайных ложек перекиси водорода. Все компоненты нужно смешать с горячей водой, после чего губкой или тканью нанести на загрязнения.

Дополнительно можно использовать утюг: смоченную ткань кладут на пятно и проглаживают горячим утюгом. Это помогает удалить даже самые стойкие загрязнения.

Уточнения

Матра́с матра́ц (от араб. матра — место, на которое что-либо кладут) — съёмный элемент кровати или дивана, обеспечивающий мягкое и тёплое место для лежания и сидения.



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