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Неожиданные проблемы с электричеством, которые могут стоить вам дорого

2:28
Недвижимость

Мы часто воспринимаем электричество как нечто само собой разумеющееся. От освещения до работы холодильников, оно всегда с нами, и мы редко задумываемся о его роли в нашей повседневной жизни. Но что происходит, когда вдруг начинают мигать лампочки, жужжат электроприборы или, еще хуже, появляются запахи гари? Это — признаки скачков напряжения.

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Фото: freepik by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
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Скачки напряжения — не такая редкость, как может показаться. Они могут случиться даже в самых обычных домах. Но почему это происходит? И что можно сделать, чтобы предотвратить их последствия?

Что такое скачки напряжения

Скачок напряжения — это кратковременное, но резкое увеличение уровня электропитания. Обычно они происходят, когда в электросети происходят изменения, например, когда включается мощный прибор, или когда сеть испытывает внешние перегрузки. Это увеличение напряжения может повредить электроприборы, а в худшем случае вызвать их поломку.

Причины скачков напряжения

Скачки напряжения могут быть вызваны разными факторами. Одной из самых распространенных причин является включение мощных электроприборов (например, кондиционеров, мощных пылесосов или печей), которые резко требуют много энергии. Также скачки могут происходить при перегрузке сети или из-за неисправностей на трансформаторных подстанциях.

Как защитить свои приборы

Знаете ли вы, что можно предотвратить последствия скачков напряжения? Установите устройства защиты от перепадов напряжения, такие как стабилизаторы. Это поможет защитить вашу бытовую технику от повреждений. Также полезно обратить внимание на проводку — если она старая, ее замена может уменьшить риски.

Как распознать скачок напряжения

Если вы замечаете, что лампочки часто тускнеют или ярко мигают, если техника начинает работать странно (например, холодильник греет вместо того, чтобы охлаждать), или если из розеток исходит запах гари — это явные признаки скачка напряжения.

Не стоит игнорировать эти сигналы. Скачки напряжения могут серьезно повредить вашу технику и даже привести к поломке электрооборудования. Лучше заранее позаботиться о защите своих устройств и не допускать возможных неприятностей.

Уточнения

Электри́чество (от лат. electricus, далее из др.-греч. ἤλεκτρον) — совокупность явлений, обусловленных существованием, взаимодействием и движением электрических зарядов. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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