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Порядок или беспорядок? Эти 7 предметов точно не спасут вашу кухню

3:15
Недвижимость

Вы когда-нибудь задумывались, как минималисты поддерживают идеальный порядок в своих домах? Все дело в том, что на кухне, как и в любой другой комнате, важно не только убирать, но и избегать излишнего скопления предметов.

Зелёная кухня
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Зелёная кухня

Если вы хотите освободить пространство и избавиться от лишнего беспорядка на кухне, обратите внимание на 7 вещей, которые минималисты никогда не оставляют на своих столах.

1. Бытовая техника, которую используете ежедневно

Забудьте о кофеварках и тостерах на кухонных столах! Эти приборы можно легко спрятать в шкафу или ящике, чтобы освободить место.

"Этим предметам должно быть отведено особое место, иначе они будут создавать беспорядок", — утверждает Хайди Гансер Ланг, профессиональный организатор.

Если у вас есть шкаф с встроенной розеткой, можно хранить приборы прямо за дверцей. А если вы делаете ремонт, подумаете, где разместить технику так, чтобы она не мешала, но всегда была под рукой.

2. Бытовая техника, которой вы пользуетесь нечасто

Миксеры и прессы для панини могут добавить удобства, но не оставляйте их на столе. Лучше всего хранить эти предметы в шкафу или кладовой. Шантэ Дакворт, профессиональный организатор, говорит: "Это не только улучшит внешний вид, но и поможет поддерживать чистоту, создавая минималистичный стиль".

3. Блоки для ножей

Кажется, что блок для ножей — необходимая вещь на кухне, но есть более удобный способ хранения. Хайди рекомендует использовать магнитные полоски, которые позволяют хранить ножи на стене, освободив место на столешнице. Если у вас маленькие дети, установите их на недоступной высоте.

4. Держатели для посуды

Любые кухонные аксессуары, такие как лопатки и ложки, лучше хранить в ящиках, а не на столе. Если вы часто используете эти предметы, можно повесить их на крючки или установить направляющие. Главное — скрыть их от посторонних глаз!

5. Фрукты в вазах

Красивые вазы для фруктов могут добавить уюта, но они часто становятся местом для случайных предметов: хлеба, почты и других вещей. Вместо этого Хайди предлагает использовать подвесные корзины, чтобы хранить продукты, не загромождая столешницу.

6. Излишний декор

Несмотря на то, что кухня может быть отличным местом для декора, минималисты ограничивают количество украшений. "Слишком много декоративных элементов создает визуальный беспорядок", — говорит Шантэ. Лучше оставить одно или два растения, чтобы не перегружать пространство.

7. Повседневный хлам

Минималисты не допускают накопления мелочей, таких как почта, ключи и бутылки с водой. Эти вещи быстро превращаются в хаос, особенно на кухне.

Постарайтесь применять эти советы, и ваш кухонный стол станет примером порядка и функциональности. Минимализм — это не только стиль, но и способ облегчить свою жизнь, избавив пространство от лишнего!

Уточнения

Деко́р (лат. decor — приличие, пристойность, совместимость) — в традиционном значении под декором понимают совокупность элементов, составляющих внешнее оформление архитектурного сооружения, его интерьеров, а также предметов быта, изделий декоративно-прикладного искусства.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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