5 вещей, которые точно мешают вашему дому дышать: пора расставаться

Весна не за горами, а значит, самое время привести в порядок дом и избавиться от всего лишнего, чтобы начать новый сезон с чистого листа. После зимы в вашем доме наверняка накопились вещи, которые не только занимают место, но и мешают организовать пространство. Вот пять вещей, от которых стоит избавиться прямо сейчас.
Если вы не носили что-то всю зиму, скорее всего, не будете носить и в следующем сезоне. Подумайте, стоит ли хранить лыжную куртку, которую вы так и не одели, или обувь, которая давно вышла из моды? По словам Хайди Гансер Ланг, профессионального организатора, пора расставаться с тем, что не использовалось. Раздайте или пожертвуйте вещи, которые не по душе, чтобы освободить место для новой весенней одежды.
Один из самых частых и неочевидных источников беспорядка — аптечка. Проверьте лекарства, которые могут быть просрочены. Это касается не только таблеток, но и других предметов первой необходимости: солнцезащитных кремов, спреев от насекомых, бинтов и мазей. Убедитесь, что все препараты в аптечке актуальны и готовы к использованию в случае необходимости.
Многие из нас имеют уголки, куда складываются вещи, попавшие в дом. Письма, верхняя одежда, обувь — все это со временем превращается в беспорядок. Чтобы навести порядок, начните с разбора старых счетов, рекламных буклетов и ненужных школьных тетрадей. Оставьте только то, что действительно важно, и создайте специальные коробки для хранения воспоминаний.
Гараж часто становится местом для хранения различных вещей, от инструментов до старого спортивного инвентаря. Проверьте, нет ли в вашем гараже сломанных велосипедов или старых коньков. Освободите пространство для того, чтобы все, что вам нужно, было под рукой и в хорошем состоянии. Наведите порядок, чтобы весной у вас было место для нового оборудования.
После зимы кладовая может быть забита продуктами, срок годности которых давно истек. Освежите полки, выбросив все, что не пригодится. Просроченные консервы, неудачные экспериментальные продукты — все это должно уйти. Используйте уборку как шанс переорганизовать пространство, чтобы все было удобно и доступно.
Убо́рка (также чи́стка) — это комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях.
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