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5 вещей, которые точно мешают вашему дому дышать: пора расставаться

2:44
Недвижимость

Весна не за горами, а значит, самое время привести в порядок дом и избавиться от всего лишнего, чтобы начать новый сезон с чистого листа. После зимы в вашем доме наверняка накопились вещи, которые не только занимают место, но и мешают организовать пространство. Вот пять вещей, от которых стоит избавиться прямо сейчас.

Аксессуары для уборки
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Аксессуары для уборки

1. Ненужные вещи из гардероба

Если вы не носили что-то всю зиму, скорее всего, не будете носить и в следующем сезоне. Подумайте, стоит ли хранить лыжную куртку, которую вы так и не одели, или обувь, которая давно вышла из моды? По словам Хайди Гансер Ланг, профессионального организатора, пора расставаться с тем, что не использовалось. Раздайте или пожертвуйте вещи, которые не по душе, чтобы освободить место для новой весенней одежды.

2. Просроченные лекарства в аптечке

Один из самых частых и неочевидных источников беспорядка — аптечка. Проверьте лекарства, которые могут быть просрочены. Это касается не только таблеток, но и других предметов первой необходимости: солнцезащитных кремов, спреев от насекомых, бинтов и мазей. Убедитесь, что все препараты в аптечке актуальны и готовы к использованию в случае необходимости.

3. Старые и ненужные вещи в "зоне сброса"

Многие из нас имеют уголки, куда складываются вещи, попавшие в дом. Письма, верхняя одежда, обувь — все это со временем превращается в беспорядок. Чтобы навести порядок, начните с разбора старых счетов, рекламных буклетов и ненужных школьных тетрадей. Оставьте только то, что действительно важно, и создайте специальные коробки для хранения воспоминаний.

4. Поломанное оборудование в гараже

Гараж часто становится местом для хранения различных вещей, от инструментов до старого спортивного инвентаря. Проверьте, нет ли в вашем гараже сломанных велосипедов или старых коньков. Освободите пространство для того, чтобы все, что вам нужно, было под рукой и в хорошем состоянии. Наведите порядок, чтобы весной у вас было место для нового оборудования.

5. Старые продукты из кладовой

После зимы кладовая может быть забита продуктами, срок годности которых давно истек. Освежите полки, выбросив все, что не пригодится. Просроченные консервы, неудачные экспериментальные продукты — все это должно уйти. Используйте уборку как шанс переорганизовать пространство, чтобы все было удобно и доступно.

Уточнения

Убо́рка (также чи́стка) — это комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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