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Не откладывайте на потом: эти задачи по дому превратят ваш уют в разруху

2:45
Недвижимость

Забота о доме — это не просто рутина, а ключ к сохранению его в хорошем состоянии. Легко отложить важные задачи, но такие мелочи, как протечка или загрязненные фильтры, могут привести к дорогостоящим и трудным для исправления проблемам. Вот шесть вещей, которые нельзя игнорировать, если хотите избежать крупных неприятностей.

Частный дом
Фото: Designed by Freepik by vecstock is licensed under Public domian
Частный дом

1. Протечки: не откладывайте на потом

Протечка воды — это не просто неприятность, а угроза для конструкции вашего дома. Даже незначительная утечка может привести к росту плесени или повреждению материалов. В случае обнаружения утечки важно немедленно обратиться к специалисту.

"Вы должны вызвать сантехника, чтобы выяснить причину и устранить её как можно быстрее", — говорит Брук Солиз Бреммер, юрист в сфере жилья.

2. Нашествие нежелательных гостей

Иногда маленькие вредители, вроде термитов, могут нанести огромный ущерб. А вот мыши или крысы, помимо того что пугают, могут повредить проводку. Не откладывайте решение этой проблемы, чтобы избежать серьезных последствий.

"Если вы заметили заражение, сообщите об этом своему домовладельцу, если вы арендуете жилье", — добавляет Бреммер.

3. Плесень: не дожидайтесь беды

Плесень может развиваться незаметно, но она опасна для здоровья. Проверяйте унитаз и другие скрытые участки, например, резервуар для воды.

"Споры плесени могут попасть в воздух, и если вы увидите её в бачке, это сигнал, что нужно проверять весь дом", — говорит Майкл Рубино, эксперт по борьбе с плесенью.

4. Замена фильтров в кондиционере

Фильтры системы кондиционирования воздуха играют важную роль в поддержании чистоты воздуха. Засорённые фильтры не только ухудшают воздух, но и могут привести к поломке оборудования. 

5. Чистка водостоков: не забывайте об этом

Засорённые водосточные желоба — это прямая угроза для вашего дома, особенно в регионах с дождями или снегопадами. Листья и мусор в водостоках могут привести к заторам, которые в свою очередь повредят как экстерьер, так и интерьер. 

6. Заделка воздушных зазоров

Невозможность правильно герметизировать двери и окна может привести к значительным потерям тепла и повышению счетов за коммунальные услуги. Даже маленькие трещины и щели в стенах могут стать причиной большой потери энергии.

"Проверьте герметичность дома, чтобы предотвратить утечку воздуха", — рекомендует Димартино.

Уточнения

Пле́сневы́е грибы́ или пле́сень, — различные грибы (в основном зиго- и аскомицеты), образующие ветвящиеся мицелии без крупных, легко заметных невооружённым глазом плодовых тел.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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