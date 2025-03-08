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Не пускайте этот вирусный хак в свою посудомоечную машину: последствия могут вас удивить

2:22
Недвижимость

Вы когда-нибудь пробовали бросать пакеты с моющим средством прямо в посудомоечную машину? Этот вирусный совет из TikTok обещает улучшить чистоту посуды, но на самом деле он может вам только осложнить жизнь.

посудомойка
Фото: создано при помощи нейросети Kandinsky
посудомойка

Почему это не работает

Многие пользователи TikTok считают, что бросить капсулу в посудомоечную машину — это хитрость, которая гарантирует лучшее очищение. Идея в том, что, если средство будет воздействовать на посуду с самого начала цикла, грязь исчезнет быстрее. Однако эксперты уверены, что это не так.

"Если вы помещаете моющее средство в корзину для столовых приборов или на дно машины, оно растворится в воде во время предварительного цикла мойки, и большая его часть просто уйдет", — объясняет Морган Эберхард, главный научный сотрудник Cascade.

Таким образом, моющее средство не успевает полноценно подействовать.

В идеале капсулы с моющим средством должны попадать в дозатор, где они растворяются в нужный момент, когда вода достигает оптимальной температуры и давления. Это гарантирует, что моющее средство эффективно справляется с остатками пищи и грязью на посуде.

А что с повреждениями посуды

Бросать пакеты прямо в машину не приведет к поломке самой посудомоечной машины, но посуда может пострадать. Меньше моющего средства попадет в нужные места, что может оставить разводы или грязные участки на тарелках и чашках.

К тому же, если средство не успевает полностью раствориться, это может привести к накоплению остатков пищи на посуде. Вдобавок, в машине может образоваться больше отложений и загрязнений, что приведет к необходимости более частой чистки и обслуживания устройства.

Как поступать правильно

Если вам не нравится, что капсулы застревают в дозаторе, следуйте простому совету: убедитесь, что дозатор сухой, и не перегружайте его крупной посудой. Это обеспечит правильное открытие дозатора и максимальную эффективность.

Да, несколько дополнительных секунд, потраченных на правильное размещение капсулы, могут сэкономить вам гораздо больше времени, которое вы потратите на повторное мытье посуды с разводами. Лучше сделать все как надо — и результат вас порадует.

Уточнения

Посудомоечная машина — электромеханическая установка для автоматической мойки посуды. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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