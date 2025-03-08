Не стирайте плед, пока не узнаете, что это может сделать с ним

2:37 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Когда в последний раз вы стирали плед? Задумайтесь. Уютный вечер с киномарафоном на диване, и вот оно — ваше любимое покрывало, на которое приятно завернуться. Но сколько времени прошло с последней стирки?

Фото: commons.wikimedia.org by Apanasenko08, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Плед на кровати

Если вы не помните, не переживайте, вы не одиноки. Многие из нас часто забывают о регулярной стирке пледов. А между тем, эта задача должна выполняться гораздо чаще, чем нам кажется. Но как часто на самом деле нужно стирать плед, и какой способ выбрать для этого? Давайте разбираться!

Как часто стирать пледы

Ответ на этот вопрос зависит от нескольких факторов, таких как материал, использование и ваши условия жизни. Например, если в вашем доме нет домашних животных и только взрослые люди используют плед, его можно стирать раз в три месяца.

"Если же у вас есть дети или животные, то желательно стирать одеяло каждый месяц или по мере необходимости", — объясняет основатель GoCleanCo Сара Макалистер.

Шерстяные или кашемировые пледы требуют особого ухода. Их лучше отдавать в химчистку, и достаточно делать это один или два раза в год, если они не загрязнились сильно. Пролили красное вино? Это уже повод для похода в химчистку. Однако шерсть имеет уникальное свойство не впитывать грязь, так что она останется в хорошем состоянии даже при редкой стирке.

Хлопковые и микрофибровые пледы, в отличие от шерстяных, можно легко стирать в машине. Они легко освежаются, так что не нужно переживать о частоте стирки. Однако стоит помнить, что искусственный мех хорошо скрывает грязь, но частая стирка может привести к спутыванию. В таком случае воспользуйтесь щеткой или расческой для восстановления его вида.

Как правильно стирать пледы

Первое правило — следуйте инструкциям на ярлыке! Если на нем указано "только для сухой чистки", то не стоит рисковать. Плед может испортиться. Для тех, что можно стирать в машинке, Сара рекомендует выбрать холодный режим и использовать мягкий порошок, например, Tide.

Особое внимание стоит уделить вязаными одеялами. Их нужно стирать в сетке, чтобы избежать повреждений в машине. После стирки разложите плед для сушки, чтобы он не деформировался. Хлопковые одеяла можно сушить как на воздухе, так и в сушилке на низкой температуре.

Уточнения

Одеяло — постельная принадлежность для покрывания тела.



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