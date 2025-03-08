Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Смертельный диагноз вопреки: Орлова раскрыла правду о беременности Фриске
Хотите волосы как у Рапунцель? Это не волшебство, а просто несколько шагов
Татьяна Брухунова прервала молчание и сделала заявление о госпитализации Петросяна
Мелкие плоды и болезни — это не конец! Рецепт здоровья для вашей теплицы
От Дома-2 до вершин славы: Меньщиков раскрыл пикантную тайну Бузовой
Эта схема подкормки превратит куст смородины в рекордсмена
От роскошной жизни к аресту: Митрошина призналась в отмывании денег
Как обычный лист бумаги поможет проверить двигатель без СТО
Петрушка на вашем балконе может спасти вам жизнь — узнайте, как

Не стирайте плед, пока не узнаете, что это может сделать с ним

2:37
Недвижимость

Когда в последний раз вы стирали плед? Задумайтесь. Уютный вечер с киномарафоном на диване, и вот оно — ваше любимое покрывало, на которое приятно завернуться. Но сколько времени прошло с последней стирки?

Плед на кровати
Фото: commons.wikimedia.org by Apanasenko08, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Плед на кровати

Если вы не помните, не переживайте, вы не одиноки. Многие из нас часто забывают о регулярной стирке пледов. А между тем, эта задача должна выполняться гораздо чаще, чем нам кажется. Но как часто на самом деле нужно стирать плед, и какой способ выбрать для этого? Давайте разбираться!

Как часто стирать пледы

Ответ на этот вопрос зависит от нескольких факторов, таких как материал, использование и ваши условия жизни. Например, если в вашем доме нет домашних животных и только взрослые люди используют плед, его можно стирать раз в три месяца.

"Если же у вас есть дети или животные, то желательно стирать одеяло каждый месяц или по мере необходимости", — объясняет основатель GoCleanCo Сара Макалистер.

Шерстяные или кашемировые пледы требуют особого ухода. Их лучше отдавать в химчистку, и достаточно делать это один или два раза в год, если они не загрязнились сильно. Пролили красное вино? Это уже повод для похода в химчистку. Однако шерсть имеет уникальное свойство не впитывать грязь, так что она останется в хорошем состоянии даже при редкой стирке.

Хлопковые и микрофибровые пледы, в отличие от шерстяных, можно легко стирать в машине. Они легко освежаются, так что не нужно переживать о частоте стирки. Однако стоит помнить, что искусственный мех хорошо скрывает грязь, но частая стирка может привести к спутыванию. В таком случае воспользуйтесь щеткой или расческой для восстановления его вида.

Как правильно стирать пледы

Первое правило — следуйте инструкциям на ярлыке! Если на нем указано "только для сухой чистки", то не стоит рисковать. Плед может испортиться. Для тех, что можно стирать в машинке, Сара рекомендует выбрать холодный режим и использовать мягкий порошок, например, Tide.

Особое внимание стоит уделить вязаными одеялами. Их нужно стирать в сетке, чтобы избежать повреждений в машине. После стирки разложите плед для сушки, чтобы он не деформировался. Хлопковые одеяла можно сушить как на воздухе, так и в сушилке на низкой температуре.

Уточнения

Одеяло — постельная принадлежность для покрывания тела. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Сейчас читают
Лучший способ посадки клубники: простая техника без заглубления
Садоводство, цветоводство
Лучший способ посадки клубники: простая техника без заглубления Аудио 
Михаил Шац* заявил, что ему заплатят за статус иноагента: неплохой гонорар за шоу
Шоу-бизнес
Михаил Шац* заявил, что ему заплатят за статус иноагента: неплохой гонорар за шоу
Смородина под атакой тли? Это народное средство избавит от вредителей быстро
Садоводство, цветоводство
Смородина под атакой тли? Это народное средство избавит от вредителей быстро Аудио 
Популярное
Картофель впитает всё блаженство: варите не в воде, а в этом — вот какой секрет знают шеф-повара

Узнайте, как приготовить картофель по-новому! Вместо воды используйте мясной бульон: вкус и польза удивят. Чешский рецепт на курином бульоне.

Картофель впитает всё блаженство: варите не в воде, а в этом — вот какой секрет знают шеф-повара
Уксус больше не нужен: избавляемся от накипи в чайнике с помощью этого простого трюка
Уксус больше не нужен: избавляемся от накипи в чайнике с помощью этого простого трюка
Вика Цыганова возмущена победой Киркорова на премии Певец года
Как избавиться от пня за 10 минут? Простая схема, которая работает
Т-64: советское наследие, которое Украина прокачала до 1000 лошадей, но не смогла удержать Дмитрий Плотников Делала ставку на скандал: прабабушка эпатажных блогеров жила в России  Сергей Лебедев Германия на перепутье: 10 фактов о Фридрихе Мерце, новом канцлере Игорь Буккер
Главный секрет свежего воздуха в квартире: об этом мало кто знает
Неприятный запах подмышек? Эффективные способы решения распространенной проблемы
Украшения, которые делают участок нелепым — не совершайте этих ошибок
Украшения, которые делают участок нелепым — не совершайте этих ошибок
Последние материалы
Смертельный диагноз вопреки: Орлова раскрыла правду о беременности Фриске
Хотите волосы как у Рапунцель? Это не волшебство, а просто несколько шагов
Татьяна Брухунова прервала молчание и сделала заявление о госпитализации Петросяна
Мелкие плоды и болезни — это не конец! Рецепт здоровья для вашей теплицы
От Дома-2 до вершин славы: Меньщиков раскрыл пикантную тайну Бузовой
Эта схема подкормки превратит куст смородины в рекордсмена
Не стирайте плед, пока не узнаете, что это может сделать с ним
От роскошной жизни к аресту: Митрошина призналась в отмывании денег
Как обычный лист бумаги поможет проверить двигатель без СТО
Петрушка на вашем балконе может спасти вам жизнь — узнайте, как
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.