Вы точно мыли окна в нужное время? Ответ вас удивит

2:12 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Мытьё окон — это не просто работа, которую можно делать "когда-нибудь". Оказывается, выбор времени имеет значение! Для того, чтобы стекла оставались чистыми, нужно учитывать не только чистящее средство, но и время суток и сезон.

Фото: Pexels by Andrea Piacquadio, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Мытьё окон

Когда лучше мыть окна

Вы удивитесь, но существует оптимальное время суток для мытья окон. Лучше всего это делать утром или поздно вечером, когда солнце не будет мешать.

"Если вы моете окна в пасмурный день, то моющее средство не высыхает слишком быстро, и разводов становится меньше", — советует эксперт по уборке Алисия Соколовски.

Если говорить о наружных окнах, то лучшими сезонами для их мытья являются весна и осень. Температура в эти периоды не слишком высокая и не слишком низкая, что предотвращает быстрое высыхание моющих средств. Весной можно удалить грязь, накопившуюся за зиму, а осенью — избавиться от следов летней пыли.

Как часто нужно мыть окна

Наружные окна рекомендуется мыть дважды в год — весной и осенью. Внутренние окна можно чистить по мере необходимости, но для большинства домов достаточно раз в месяц. В домах с домашними животными или в местах с высоким уровнем загрязнения лучше протирать окна чаще.

Советы по чистке окон без разводов

Вот несколько советов, которые помогут вам добиться идеальных окон:

Протирайте пыль с поверхности окон и подоконников перед чисткой, чтобы избежать появления грязных пятен.

Обязательно промывайте наружные окна перед чисткой, чтобы удалить основную грязь. Соколовски рекомендует использовать шланг для этого.

Используйте разные салфетки: одну для чистки, другую для сушки.

Меняйте их, когда они загрязняются.

Не забывайте о стеклопакетах. Их тоже стоит промыть тёплой водой с мылом.

И не мойте окна в прямых солнечных лучах — это приведет к быстрому высыханию раствора и появлению разводов.

Для мытья высоких окон используйте удлинённую швабру или ракель.

Уточнения

Окно́ — проём в стене, служащий для поступления света в помещение и вентиляции.



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