Вы точно мыли окна в нужное время? Ответ вас удивит

Мытьё окон — это не просто работа, которую можно делать "когда-нибудь". Оказывается, выбор времени имеет значение! Для того, чтобы стекла оставались чистыми, нужно учитывать не только чистящее средство, но и время суток и сезон.
Вы удивитесь, но существует оптимальное время суток для мытья окон. Лучше всего это делать утром или поздно вечером, когда солнце не будет мешать.
"Если вы моете окна в пасмурный день, то моющее средство не высыхает слишком быстро, и разводов становится меньше", — советует эксперт по уборке Алисия Соколовски.
Если говорить о наружных окнах, то лучшими сезонами для их мытья являются весна и осень. Температура в эти периоды не слишком высокая и не слишком низкая, что предотвращает быстрое высыхание моющих средств. Весной можно удалить грязь, накопившуюся за зиму, а осенью — избавиться от следов летней пыли.
Наружные окна рекомендуется мыть дважды в год — весной и осенью. Внутренние окна можно чистить по мере необходимости, но для большинства домов достаточно раз в месяц. В домах с домашними животными или в местах с высоким уровнем загрязнения лучше протирать окна чаще.
Вот несколько советов, которые помогут вам добиться идеальных окон:
Окно́ — проём в стене, служащий для поступления света в помещение и вентиляции.
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