Забыли про окна? Вот как легко освежить пространство и добавить солнечного света

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2:38
Недвижимость

Весна — время перемен. Время для обновлений, как в жизни, так и в нашем окружении. Переход от зимы к весне часто символизирует начало чего-то нового. И если вы хотите встретить сезон с обновленным настроением, обратите внимание на несколько простых приемов, которые помогут преобразить ваш дом.

Прихожая в квартире
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Прихожая в квартире

1. Свежие акценты в постельном белье

Весной пришло время избавиться от теплых зимних покрывал и заменить их легкими тканями. Легкие льняные наволочки с ярким узором или одеяло с весенним рисунком могут добавить ярких красок в ваш интерьер. Линдси Джеймисон, ведущий дизайнер Rumor Designs, рекомендует не забывать о текстуре. Пусть ваше пространство заиграет новыми цветами и свежестью.

2. Новые окна — новый воздух

Если зимой ваши окна были закрыты, то весной самое время открыть их. Архитектор Николас Поттс советует заменить тяжелые зимние шторы на легкие ткани, которые пропустят больше света и воздуха. Это не только освежит комнату, но и сделает пространство более легким и воздушным.

3. Обновите ковры

Ковры — это прекрасный способ быстро преобразить интерьер. Линетт Дай из Linette Dai Design советует сменить тяжелые шерстяные коврики на легкие изделия из натуральных волокон или плоские плетения. Яркие ковры мгновенно придадут свежесть пространству и создадут атмосферу веселья и тепла.

4. Смена свечей

Свечи — это атрибут зимней атмосферы, создающий уют. Но с наступлением весны можно заменить их на более легкие ароматы. Мелисса Охолендт, основательница Oho Interiors, предлагает выбирать свечи с цветочными или земляными ароматами, которые добавят веселья и легкости в дом. Новая свеча с ароматом цветов, в сочетании с свежим воздухом, создаст ощущение весеннего пробуждения.

5. Цветы вместо вечнозеленых растений

Зимние венки и искусственная зелень могут уйти в прошлое. Весна — время для ярких цветов! Ирисы, пионы и распускающиеся веточки, которые можно добавить в вазы, принесут свежесть и красоту в ваш дом. Ветки с цветами можно купить в магазинах, а для тех, кто предпочитает растения, пальмы или папоротники в горшках станут идеальным выбором для весны.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior — внутренний мир, из лат. intrа — внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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