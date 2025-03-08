Уксус, ополаскиватель и ещё один ингредиент: готовим чудо-средство для мебели — разводов больше не будет

С приходом весны солнечные лучи освещают наши дома, показывая все отпечатки на глянцевых поверхностях.
Однако есть простое решение — специальный домашний раствор. Смешайте равные части воды и белого уксуса, добавьте немного ополаскивателя для посудомоечной машины и ложку средства для мытья посуды.
Перелейте смесь в пульверизатор, распылите на поверхность и протрите микрофибровой салфеткой.
Уксус продезинфицирует, моющее средство растворит грязь, а ополаскиватель создаст защитную плёнку, предотвращающую появление новых следов.
Такой уход сохранит блеск мебели без лишних усилий, пишет журнал ireceptar.
Убо́рка (также чи́стка) — это комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях. Помимо технического обслуживания и аспектов гигиены, она также включает в себя контроль безопасности и порядка, а также улучшения с эстетической точки зрения.
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