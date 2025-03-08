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Уксус, ополаскиватель и ещё один ингредиент: готовим чудо-средство для мебели — разводов больше не будет

0:45
Недвижимость

С приходом весны солнечные лучи освещают наши дома, показывая все отпечатки на глянцевых поверхностях.

Уборка в квартире
Фото: Designed by Freepik by master1305 is licensed under Public domian
Уборка в квартире

Однако есть простое решение — специальный домашний раствор. Смешайте равные части воды и белого уксуса, добавьте немного ополаскивателя для посудомоечной машины и ложку средства для мытья посуды.

Перелейте смесь в пульверизатор, распылите на поверхность и протрите микрофибровой салфеткой.

Уксус продезинфицирует, моющее средство растворит грязь, а ополаскиватель создаст защитную плёнку, предотвращающую появление новых следов.

Такой уход сохранит блеск мебели без лишних усилий, пишет журнал ireceptar.

Уточнения

Убо́рка (также чи́стка) — это комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях. Помимо технического обслуживания и аспектов гигиены, она также включает в себя контроль безопасности и порядка, а также улучшения с эстетической точки зрения.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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