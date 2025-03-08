Этот простой совет продлит жизнь вашему телевизору: вы точно удивитесь

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Многие владельцы телевизоров беспокоятся, что оставленный в розетке прибор может сгореть или потреблять лишнюю электроэнергию.

Фото: commons.wikimedia.org by TanmoyMisra, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Гостиная

Однако специалисты уверяют, что современные модели абсолютно безопасны, и отключение питания путём извлечения вилки из розетки не только не нужно, но и может нанести вред технике.

Постоянное отключение и включение телевизора вызывает нагрузку на электронные компоненты, что со временем может привести к их износу.

Эксперты советуют выключать устройство исключительно с помощью пульта, а из сети отключать только во время грозы или при отключении электричества в доме.

Уточнения

Телеви́зор телевизио́нный приёмник (новолат. televisorium «дальновидец»; от др.-греч. τῆλε «далеко» + лат. vīsio «зрение; видение») — приёмник телевизионных сигналов изображения и звука, отображающий их на экране и с помощью динамиков.



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