Никогда не выбрасывайте одноразовые мельницы для специй: вот как их использовать снова и снова

В современном мире всё больше людей стремятся снизить количество бытовых отходов и сделать свой дом экологичнее.
Обычные одноразовые мельницы для специй, которые кажутся бесполезными после использования, на самом деле можно легко заправить, что не только поможет сэкономить деньги, но и сократит количество пластика на свалках.
Чтобы открыть мельницу, достаточно погрузить её верхнюю пластиковую часть в горячую воду и подержать несколько минут. Тепло размягчит пластик, после чего крышку можно будет легко снять, засыпать внутрь новые специи и закрыть обратно.
Такой способ позволяет продлить срок службы мельницы, использовать специи более выгодно и экспериментировать с собственными пряными смесями.
Вкусовы́е доба́вки к пище, а также припра́вы, пря́ности, спе́ции, ранее Вкусовые вещества — химические вещества, отдельные части биологических продуктов растительного происхождения и их смеси, предназначенные для улучшения вкусовых и ароматических качеств приготавливаемых продуктов питания и готовых блюд.
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