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Никогда не выбрасывайте одноразовые мельницы для специй: вот как их использовать снова и снова

Недвижимость

В современном мире всё больше людей стремятся снизить количество бытовых отходов и сделать свой дом экологичнее.

Кухня с газовой плитой
Фото: commons.wikimedia.org by Н .Фасхутдинова, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Кухня с газовой плитой

Обычные одноразовые мельницы для специй, которые кажутся бесполезными после использования, на самом деле можно легко заправить, что не только поможет сэкономить деньги, но и сократит количество пластика на свалках.

Чтобы открыть мельницу, достаточно погрузить её верхнюю пластиковую часть в горячую воду и подержать несколько минут. Тепло размягчит пластик, после чего крышку можно будет легко снять, засыпать внутрь новые специи и закрыть обратно.

Такой способ позволяет продлить срок службы мельницы, использовать специи более выгодно и экспериментировать с собственными пряными смесями.

Уточнения

Вкусовы́е доба́вки к пище, а также припра́вы, пря́ности, спе́ции, ранее Вкусовые вещества — химические вещества, отдельные части биологических продуктов растительного происхождения и их смеси, предназначенные для улучшения вкусовых и ароматических качеств приготавливаемых продуктов питания и готовых блюд.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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