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Сода творит чудеса: этот лайфхак избавит от липкого жира на кухонных шкафах навсегда

1:31
Недвижимость

В процессе приготовления пищи в воздух поднимаются мельчайшие частички жира, которые постепенно оседают на кухонных шкафах. Со временем они смешиваются с пылью, образуя липкий слой, особенно заметный возле плиты. Если регулярно не очищать поверхности, жир может стать настоящей проблемой.

Захламлённая кухня
Фото: commons.wikimedia.org by Kotivalo, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Захламлённая кухня

К счастью, избавиться от него можно с помощью простых и доступных средств.

Пищевая сода — отличный помощник в борьбе с жиром. Достаточно смешать соду с небольшим количеством воды до состояния пасты, нанести на загрязненную поверхность и оставить на несколько минут. Затем протрите шкафы мягкой губкой и удалите остатки влажной тряпкой. Благодаря легкому абразивному эффекту сода эффективно растворяет жир.

Уксус или лимонный сок — натуральные обезжиривающие средства с антибактериальными свойствами. Разведите уксус или лимонный сок с теплой водой в соотношении 1:1 и обработайте загрязненные места. Будьте осторожны: кислота может повредить некоторые виды покрытий, поэтому перед применением проверьте реакцию на незаметном участке.

Дополнительные советы: чтобы жир не накапливался, протирайте шкафы после готовки влажной салфеткой из микрофибры. Также можно нанести тонкий слой растительного масла — оно создаст защитную плёнку и предотвратит быстрое загрязнение.

Уточнения

Убо́рка (также чи́стка) — это комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях. 

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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