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Этот гений сотворил из мусора рай: 50 построек продаются за 269 000 долларов

Недвижимость

В глубине лесов Катскиллских гор спрятана необычная деревня, созданная из подручных материалов и переработанного мусора.

Деревушка в диких лесах Катскиллских гор
Фото: newyorkupstate.com by Matt Bua
Деревушка в диких лесах Катскиллских гор

Этот уникальный проект — результат многолетней работы художника Мэтта Буа, который вместе с единомышленниками превратил отходы в настоящие архитектурные объекты.

За 19 лет на участке площадью 26,7 акров появились более 50 построек: хижины, мосты, библиотеки и даже часовня. Теперь Буа готов передать этот удивительный уголок новому владельцу, предлагая приобрести всю деревню всего за 269 000 долларов.

Изначально художник работал в Нью-Йорке, создавая инсталляции для музеев, но его привлекла идея создания что-то долговечное. В 2006 году он приобрел первый участок земли в Катскиллских горах и начал строительство. Первым объектом стал компостный туалет, затем появился сарай и небольшой дом, в котором Буа жил на протяжении двух десятилетий.

Каждая постройка в деревне имеет свою историю, а использованные материалы — вторую жизнь. От кровельного металла до деревянных балок — все находки либо были спасены от сноса, либо пожертвованы людьми, желавшими поддержать проект.

Теперь художник планирует сосредоточиться на новом этапе своей жизни и ищет человека, который сможет продолжить или переосмыслить его дело.

Новый владелец может использовать деревню как место для уединённой жизни, творческих экспериментов или даже туристического объекта.

Уточнения

Архитекту́ра (от старогреческого: ἀρχι-, „главный“, и τέκτων, „создатель“) или Зо́дчество — искусство и наука строить, проектировать здания и сооружения (включая их комплексы), а также сама совокупность зданий и сооружений, создающих пространственную среду для жизни и деятельности человека. 

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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