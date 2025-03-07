Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Америка отменит санкции против РФ — Белый дом уже прорабатывает варианты
Режим Молдавии падет — закрытие USAID отразится на Санду
Стоит ли покупать копии духов: возможность насладиться дорогим ароматом или напрасная трата денег?
Судьба населения не интересует — стало известно, что ВСУ вывезли из Курахово
Крипто-революция в США — СМИ раскрыли намеренья администрации Трампа
Мифы о сливочном масле: почему его не стоит бояться
Последний сон: как избежать смертельной ошибки за рулем
Литовская разведка заявила, что транзит удобрений из Белоруссии создаёт угрозу нацбезопасности
Если авиакомпания потеряла ваш багаж — какие выплаты положены пассажирам

12 идеальных оттенков для стильной кухни

Недвижимость

Ах, кухонный остров — невоспетый труженик кухни. Это многофункциональное пространство, где можно собраться, поработать, а если честно, то и оставить вещи, когда заходишь в дом. В одних домах он служит для хранения, в других — становится ярким акцентом.

Зелёная кухня
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Зелёная кухня

Какой бы оттенок вы ни выбрали, покраска кухонного острова задает тон всей кухне: от смелого до сдержанного. Не знаете, с чего начать? Вот проверенные цвета, которые помогут сделать правильный выбор.

Зеленый встречается с серым

Эта безмятежная кухня в нейтральных оттенках — пример гармоничного сочетания цветов. Строгий серый тон краски создаёт расслабляющую атмосферу, а кремовые стены и шкафы дополняют её, делая пространство уютным. Идеальный вариант для кухни в прибрежном стиле.

Черный с выразительными акцентами

Черный кухонный остров — смелый выбор, который отлично подчеркивает латунные детали и винтажные элементы. Черно-белая палитра добавляет элегантности и делает пространство стильным и современным.

Бермудский синий

Если сложно выбрать между двумя хорошими оттенками синего, можно использовать сразу оба! Яркий бирюзовый цвет острова контрастирует с глубоким зелено-синим на остальной мебели, создавая динамичную, но гармоничную композицию.

Нейтральный морской

Оттенок, напоминающий океан в сумерках, создаёт ощущение прибрежного спокойствия. Использование одного цвета для стен, отделки и мебели помогает достичь единого, успокаивающего эффекта.

Глубокий темно-синий

Яркий насыщенный синий цвет в сочетании с натуральным деревом делает кухню выразительной и запоминающейся. Такой оттенок добавляет глубины пространству и делает его более современным.

Легкий голубой ветерок

Этот свежий голубой оттенок отлично передаёт атмосферу отдыха и уюта. В сочетании с плиткой в тон он становится главным акцентом кухни и делает её визуально просторнее.

Жемчужный оттенок с морским акцентом

Песочный цвет мебели гармонично сочетается с изумрудной плиткой, напоминающей морские волны. Этот выбор особенно удачен для интерьеров с лёгким природным настроением.

Стильная серая палитра

Серый цвет часто недооценивают, считая его скучным. Однако в этом интерьере он доказывает, что может выглядеть стильно и выразительно, придавая кухне глубину и индивидуальность.

Классический серый

Если хочется создать интерьер, который будет выглядеть актуально даже через 20 лет, стоит обратить внимание на этот цвет. Он универсален, элегантен и отлично сочетается с любыми оттенками.

Просторный и светлый

Почти вся кухня окрашена в неброский, но очень светлый оттенок, который делает пространство лёгким, воздушным и визуально просторнее.

Землистая элегантность

Глубокий серо-коричневый оттенок создаёт ощущение уюта и европейского колорита. Несколько слоев краски придают кухонному острову выразительность и аристократичность.

Теплый белый

Мягкий кремовый оттенок придаёт кухне уют, делая её светлой, но не холодной. Нейтральная палитра позволяет добавить яркие акценты в виде плитки или декора.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Агата Муцениеце показала Прилучному, как нужно отмечать день рождения ребёнка
Шоу-бизнес
Агата Муцениеце показала Прилучному, как нужно отмечать день рождения ребёнка Аудио 
Как приготовить гурьевскую кашу, которую подавали императорам
Еда и рецепты
Как приготовить гурьевскую кашу, которую подавали императорам Аудио 
Одна из самых чистых: именно эта рыба не содержит никаких токсинов и загрязнений
Еда и рецепты
Одна из самых чистых: именно эта рыба не содержит никаких токсинов и загрязнений Аудио 
Популярное
Не сажайте кабачки, пока не прочтёте это: один промах — и урожая не будет

Хотите, чтобы кабачки радовали урожаем, а не устраивали хаос на грядке? Разбираем оптимальные схемы посадки для открытого грунта и теплицы, правильное расстояние между кустами и главные ошибки, которых стоит избегать.

Не сажайте кабачки, пока не прочтёте это: один промах — и урожая не будет
Рыба, которая полезнее лосося: вот почему стоит есть коккинóпсарo
Рыба, которая полезнее лосося: вот почему стоит есть коккинóпсарo
Возврату не подлежит — стала известна судьба Starlink, поставленных Украине
Агата Муцениеце показала Прилучному, как нужно отмечать день рождения ребёнка
Коммуналки СССР: секреты общей территории, без которых тогда было не выжить Дмитрий Плотников Делала ставку на скандал: прабабушка эпатажных блогеров жила в России  Сергей Лебедев Германия на перепутье: 10 фактов о Фридрихе Мерце, новом канцлере Игорь Буккер
Почему американский газ становится предпочтительным в Европе
Алексей Гоман назвал Сергея Соседова душным человеком: есть только его мнение и неправильное
Кошки не видят в нас хозяев: кто мы для них на самом деле
Кошки не видят в нас хозяев: кто мы для них на самом деле
Последние материалы
Америка отменит санкции против РФ — Белый дом уже прорабатывает варианты
Режим Молдавии падет — закрытие USAID отразится на Санду
Стоит ли покупать копии духов: возможность насладиться дорогим ароматом или напрасная трата денег?
Судьба населения не интересует — стало известно, что ВСУ вывезли из Курахово
12 идеальных оттенков для стильной кухни
Крипто-революция в США — СМИ раскрыли намеренья администрации Трампа
Мифы о сливочном масле: почему его не стоит бояться
Последний сон: как избежать смертельной ошибки за рулем
Литовская разведка заявила, что транзит удобрений из Белоруссии создаёт угрозу нацбезопасности
Если авиакомпания потеряла ваш багаж — какие выплаты положены пассажирам
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.