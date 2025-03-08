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Какие вещи делают квартиру некомфортной? Советы по оформлению

3:38
Недвижимость

Каждый хочет, чтобы его дом был уютным и комфортным. Однако некоторые привычные решения могут не только испортить интерьер, но и сделать пространство безликим, хаотичным или неудобным. Какие ошибки чаще всего совершают при оформлении квартиры?

Гостиная
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Гостиная

1. Одинаковый текстиль

Некоторые хозяйки выбирают немаркую ткань одного цвета и используют её повсюду — для штор, подушек, покрывал. Такой интерьер выглядит опрятно, но при этом напоминает казённое помещение.

Что делать? Добавляйте текстиль разной фактуры и оттенков. Например, подушки могут быть контрастного цвета, а шторы — с интересным рисунком.

2. Однотонный текстиль без орнаментов

Если в интерьере нет узоров и фактур, он становится скучным и безликим. Мягкая мебель, подушки и пледы без текстуры выглядят невыразительно.

Что делать? Используйте текстиль с орнаментами, рельефными узорами или интересной фактурой. Даже небольшие детали, например, плед с геометрическим рисунком или узорчатая ваза, сделают интерьер более живым.

3. Недостаток мест для хранения

Когда в доме нет шкафов, полок и комодов, вещи скапливаются в хаотичных стопках, создавая ощущение беспорядка.

Что делать? Организуйте систему хранения. Разумно расположенный шкаф, настенные полки и комоды помогут сохранить порядок и уют.

4. Перегруженное или слишком пустое пространство

Если комната заставлена мебелью, это визуально уменьшает пространство и делает его тяжёлым. Однако и слишком пустое помещение выглядит неуютно.

Что делать? Найдите баланс: оставьте свободное пространство, но не делайте квартиру "стерильной".

5. Старые и испорченные вещи

Посуда со сколами, облезлые обои, потерявшая вид мебель — всё это создаёт ощущение неухоженности.

Что делать? Регулярно избавляйтесь от старых вещей. Обновите текстиль, переклейте обои или перекрасьте стены.

6. Мрачный интерьер и нехватка света

Тёмные стены и недостаточное освещение визуально сужают пространство, делая его угрюмым. Хотя тёмный интерьер может выглядеть эффектно, он быстро надоедает.

Что делать? Добавьте светлые акценты, больше источников освещения. Это сделает комнату более уютной.

7. Неподходящие материалы для ремонта

При выборе материалов важно учитывать особенности использования помещений.

  • Тонкий ламинат быстро истирается в местах с высокой проходимостью.
  • Паркетная доска не подходит для семей с детьми, так как легко повреждается.
  • Паркет может испортиться от когтей домашних животных.

Что делать? Выбирайте материалы с учётом особенностей семьи и образа жизни.

8. Чрезмерное смешение цветов

Если в интерьере слишком много ярких оттенков, он превращается в визуальный хаос.

Что делать? Ограничьтесь тремя локальными цветами, чтобы создать гармоничный и стильный интерьер.

Создание уютного пространства — это не только вопрос финансов, но и грамотного подхода. Важно учитывать все детали, искать баланс и не бояться экспериментов.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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