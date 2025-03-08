Как организовать прихожую и не допустить хаоса? Простые лайфхаки

2:23 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Прихожая — это визитная карточка дома, но не всегда хватает места, чтобы сделать её уютной и функциональной. Захламлённое пространство не только создаёт визуальный хаос, но и усложняет жизнь. Какие вещи не должны там находиться?

Фото: https://www.freepik.com Прихожая в квартире

1. Разбросанная обувь

Когда в прихожей стоит обувь всех членов семьи, пространство мгновенно превращается в беспорядочную зону. Как решить проблему?

Храните сезонную обувь в закрытых модулях.

Избавьтесь от старых и ненужных пар.

Используйте компактные органайзеры или обувные полки.

2. Украшения и бижутерия

Некоторые предпочитают оставлять кольца, браслеты и серёжки в прихожей, но это не самое удачное место. Во-первых, они могут затеряться среди других предметов, во-вторых, украшения лучше хранить в шкатулках или специальных органайзерах в спальне.

3. Рекламные буклеты и макулатура

Рекламные брошюры, чеки и газеты часто оседают в прихожей, создавая ненужный хаос. Чтобы этого избежать:

Установите корзину для бумаги и выбрасывайте ненужные материалы сразу.

Перейдите на электронные уведомления, чтобы сократить количество бумажных носителей.

4. Просроченные кремы и средства по уходу за обувью

Средства для ухода за обувью — нужные вещи, но они должны быть в порядке. Проверяйте срок годности кремов, пропиток и губок, чтобы не хранить бесполезные и некачественные продукты.

5. Сумки и рюкзаки

Развешанные на крючках сумки, рюкзаки и пакеты создают ощущение беспорядка. Лучше хранить их в шкафу или гардеробной, оставляя в прихожей максимум одну сумку, которую вы используете ежедневно.

Как сделать прихожую более уютной?

Используйте компактные системы хранения: закрытые тумбы, настенные полки, узкие шкафы.

Поддерживайте минимализм — чем меньше предметов на виду, тем просторнее кажется помещение.

Задействуйте зеркала и светлые оттенки в интерьере для визуального расширения пространства.

Чистая и аккуратная прихожая не только создаст приятное первое впечатление для гостей, но и сделает вашу жизнь комфортнее.

Уточнения

Пере́дняя прихожая - часть жилого помещения (квартиры, частного дома), располагающаяся сразу за входом в него.



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