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Как организовать прихожую и не допустить хаоса? Простые лайфхаки

2:23
Недвижимость

Прихожая — это визитная карточка дома, но не всегда хватает места, чтобы сделать её уютной и функциональной. Захламлённое пространство не только создаёт визуальный хаос, но и усложняет жизнь. Какие вещи не должны там находиться?

Прихожая в квартире
Фото: https://www.freepik.com
Прихожая в квартире

1. Разбросанная обувь

Когда в прихожей стоит обувь всех членов семьи, пространство мгновенно превращается в беспорядочную зону. Как решить проблему?

  • Храните сезонную обувь в закрытых модулях.
  • Избавьтесь от старых и ненужных пар.
  • Используйте компактные органайзеры или обувные полки.

2. Украшения и бижутерия

Некоторые предпочитают оставлять кольца, браслеты и серёжки в прихожей, но это не самое удачное место. Во-первых, они могут затеряться среди других предметов, во-вторых, украшения лучше хранить в шкатулках или специальных органайзерах в спальне.

3. Рекламные буклеты и макулатура

Рекламные брошюры, чеки и газеты часто оседают в прихожей, создавая ненужный хаос. Чтобы этого избежать:

  • Установите корзину для бумаги и выбрасывайте ненужные материалы сразу.
  • Перейдите на электронные уведомления, чтобы сократить количество бумажных носителей.

4. Просроченные кремы и средства по уходу за обувью

Средства для ухода за обувью — нужные вещи, но они должны быть в порядке. Проверяйте срок годности кремов, пропиток и губок, чтобы не хранить бесполезные и некачественные продукты.

5. Сумки и рюкзаки

Развешанные на крючках сумки, рюкзаки и пакеты создают ощущение беспорядка. Лучше хранить их в шкафу или гардеробной, оставляя в прихожей максимум одну сумку, которую вы используете ежедневно.

Как сделать прихожую более уютной?

  • Используйте компактные системы хранения: закрытые тумбы, настенные полки, узкие шкафы.
  • Поддерживайте минимализм — чем меньше предметов на виду, тем просторнее кажется помещение.
  • Задействуйте зеркала и светлые оттенки в интерьере для визуального расширения пространства.

Чистая и аккуратная прихожая не только создаст приятное первое впечатление для гостей, но и сделает вашу жизнь комфортнее.

Уточнения

Пере́дняя прихожая - часть жилого помещения (квартиры, частного дома), располагающаяся сразу за входом в него.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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