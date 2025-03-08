Как выбрать стиральную машину с сушкой? 6 лучших моделей 2025 года

Стиральные машины с сушкой — незаменимая техника для современных квартир. Они позволяют сэкономить место и время, ведь после стирки вещи сразу готовы к носке. Особенно востребованы модели с загрузкой от 7 кг — в них можно постирать даже крупные вещи. Мы собрали шесть лучших вариантов, которые заслужили признание пользователей и экспертов.
Эта модель с загрузкой до 10 кг оснащена технологией AutoDry, которая регулирует температуру сушки, предотвращая перегрев ткани. Она экономит до 65% воды и электроэнергии, а благодаря мотору EcoSilence Drive работает значительно тише аналогов. Есть защита от протечек, блокировка от детей и возможность полного цикла стирки с сушкой за 1 час.
Плюсы:
Эта встраиваемая модель идеальна для маленьких квартир. В ней 13 программ стирки, бесшумный режим работы и интеллектуальное управление. Сушка работает в трех режимах, влажность белья регулируется. Подходит для установки на кухне или в ванной.
Плюсы:
Эта модель с барабаном на 8 кг оснащена технологией SpaSteam, которая очищает бельё паром, уничтожая бактерии и микробы. Инверторный мотор работает без шума и прослужит не менее 10 лет. Есть отложенный старт, пеноподавление, самоочистка и система предотвращения сминания.
Плюсы:
Эта машина работает на электромагнитном двигателе Technologic Motor BLDC, что снижает уровень шума. Встроены разные режимы стирки, защита от детей и функция дозагрузки белья. Машина экономно расходует электроэнергию и воду.
Плюсы:
Узкая модель (всего 45 см) с паровой обработкой и системой балансировки барабана Wave. Машина уничтожает 99% бактерий, бережно ухаживает за тканями. Вместимость для стирки — 8 кг, для сушки — 5 кг.
Плюсы:
Эта модель с 16 программами стирки рассчитана на загрузку до 8 кг. Устройство справляется даже с крупными вещами (одеяла, верхняя одежда). Есть контроль пенообразования, защита от детей, отложенный старт.
Плюсы:
При выборе ориентируйтесь на:
Все представленные модели надежны, экономичны и удобны. Выбирайте подходящую по вместимости и функциям!
Стира́льная маши́на — автономная установка для стирки текстильных изделий (одежды, нижнего и постельного белья, сумок и других вещей), а также иногда обуви.
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