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Как выбрать стиральную машину с сушкой? 6 лучших моделей 2025 года

4:30
Недвижимость

Стиральные машины с сушкой — незаменимая техника для современных квартир. Они позволяют сэкономить место и время, ведь после стирки вещи сразу готовы к носке. Особенно востребованы модели с загрузкой от 7 кг — в них можно постирать даже крупные вещи. Мы собрали шесть лучших вариантов, которые заслужили признание пользователей и экспертов.

Стиральная машина
Фото: PxHere by rawpixel.com, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Стиральная машина

Bosch WNA254XWOE — мощная и бесшумная

Эта модель с загрузкой до 10 кг оснащена технологией AutoDry, которая регулирует температуру сушки, предотвращая перегрев ткани. Она экономит до 65% воды и электроэнергии, а благодаря мотору EcoSilence Drive работает значительно тише аналогов. Есть защита от протечек, блокировка от детей и возможность полного цикла стирки с сушкой за 1 час.

Плюсы:

  • Вместительность до 10 кг
  • Тихий и долговечный мотор (гарантия 10 лет)
  • Эффективная экономия воды и электроэнергии
  • Быстрый цикл сушки

Hotpoint-Ariston CAWD 129 — компактная и бесшумная

Эта встраиваемая модель идеальна для маленьких квартир. В ней 13 программ стирки, бесшумный режим работы и интеллектуальное управление. Сушка работает в трех режимах, влажность белья регулируется. Подходит для установки на кухне или в ванной.

Плюсы:

  • Компактность
  • Тихая работа даже на отжиме
  • Электронное управление
  • Вместимость 7 кг

LG F1496ADS3 — продвинутая с паровой обработкой

Эта модель с барабаном на 8 кг оснащена технологией SpaSteam, которая очищает бельё паром, уничтожая бактерии и микробы. Инверторный мотор работает без шума и прослужит не менее 10 лет. Есть отложенный старт, пеноподавление, самоочистка и система предотвращения сминания.

Плюсы:

  • Паровая обработка
  • Инверторный мотор с гарантией 10 лет
  • Вместимость до 8 кг
  • Низкий уровень шума

Weissgauff WMD 6160 D — инновационный мотор и энергоэффективность

Эта машина работает на электромагнитном двигателе Technologic Motor BLDC, что снижает уровень шума. Встроены разные режимы стирки, защита от детей и функция дозагрузки белья. Машина экономно расходует электроэнергию и воду.

Плюсы:

  • Бесшумная работа
  • Инверторный мотор с гарантией 10 лет
  • Ночной режим стирки
  • Возможность настройки и сохранения индивидуальных режимов

Haier HWD80-BP14959B — узкая и продвинутая

Узкая модель (всего 45 см) с паровой обработкой и системой балансировки барабана Wave. Машина уничтожает 99% бактерий, бережно ухаживает за тканями. Вместимость для стирки — 8 кг, для сушки — 5 кг.

Плюсы:

  • Паровая обработка и антибактериальная защита
  • Инверторный мотор с гарантией 12 лет
  • Балансировка барабана
  • Компактные размеры

Beko WDW 85120 B3 — доступная и функциональная

Эта модель с 16 программами стирки рассчитана на загрузку до 8 кг. Устройство справляется даже с крупными вещами (одеяла, верхняя одежда). Есть контроль пенообразования, защита от детей, отложенный старт.

Плюсы:

  • Компактность
  • Энергосбережение
  • Качественная сушка
  • Контроль баланса барабана

Как выбрать лучшую стиральную машину с сушкой?

При выборе ориентируйтесь на:

  • Объем загрузки — от 7 кг для семьи из 3-4 человек, от 10 кг для больших семей.
  • Тип мотора — инверторные двигатели работают тише и служат дольше.
  • Функции сушки — некоторые модели позволяют регулировать степень влажности.
  • Дополнительные опции — паровая обработка, дозагрузка, защита от протечек.

Все представленные модели надежны, экономичны и удобны. Выбирайте подходящую по вместимости и функциям!

Уточнения

Стира́льная маши́на — автономная установка для стирки текстильных изделий (одежды, нижнего и постельного белья, сумок и других вещей), а также иногда обуви.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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