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Стоит ли покупать стиральную машину с сушкой? Разбираемся в плюсах и минусах

3:58
Недвижимость

Стиральная машина с сушкой — это универсальный бытовой прибор, который позволяет не только стирать, но и сушить бельё в одном цикле. Такой агрегат помогает сэкономить время, место и ресурсы, избавляя от необходимости развешивать мокрые вещи по всей квартире.

Стиральная машина
Фото: freepik.com by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Стиральная машина

Преимущества стиральной машины с сушкой

  • Отсутствие мокрого белья в интерьере. Квартира выглядит опрятнее, а пространство используется более рационально.
  • Независимость от погоды. Бельё всегда можно высушить, даже если на улице дождь или мороз.
  • Мягкость и свежесть. После сушки в машине наполнитель подушек, одеял и пуховиков расправляется, вещи становятся пышнее.
  • Дополнительные функции. Контроль уровня воды, пенообразования, отложенный старт, защита от протечек.
  • Индивидуальные настройки. Можно выбрать степень сушки, от слегка влажного белья для глажки до полностью сухих вещей.
  • Вместительность. Подходит для семей с детьми, эффективно удаляет сложные пятна, уничтожает бактерии и ворс.
  • Компактность. Не требует отдельной сушильной машины, что особенно важно для небольших квартир.
  • Удалённое управление. Многие модели можно контролировать через мобильное приложение.
  • Экономичность. Стоимость гибридной машины ниже, чем покупка отдельно стиральной и сушильной техники.

Энергоэффективность

Современные стиральные машины с сушкой потребляют меньше электроэнергии, чем комбинация отдельных устройств. Они соответствуют высоким классам энергопотребления:

  • A+++ - 0,13 кВт/ч на 1 кг белья.
  • A++ - 0,15 кВт/ч.
  • A+ - 0,17 кВт/ч.
  • A — от 0,17 до 0,19 кВт/ч.

За полный цикл расход энергии составляет 1-1,3 кВт/ч, тогда как комплект из стиральной и сушильной машин требует от 1,5 до 5 кВт/ч.

Режимы сушки

  • Быстрая сушка (40-60 минут) — бельё полностью сухое и готово к носке.
  • Бережная сушка — процесс занимает больше времени, но предотвращает сминание вещей.
  • Глажка утюгом — горячий пар разглаживает ткань и облегчает последующую глажку.
  • Сухая стирка — очищает одежду без воды, подходит для вещей, которые нельзя мочить.
  • Удаление запахов и стерилизация — дезинфицирует одежду, устраняет микробы и запахи.

Занимаемая площадь

Стиральная машина с сушкой по размерам практически не отличается от стандартной модели с фронтальной загрузкой. Если покупать стиралку и сушилку отдельно, они займут вдвое больше места. Даже при установке в колонну (друг на друга) техника визуально загромождает пространство.

Как продлить срок службы стиральной машины с сушкой

  • Изучите инструкцию перед первым использованием.
  • Не перегружайте барабан, особенно при сушке.
  • Очищайте фильтр после каждого цикла сушки.
  • Проверяйте карманы перед стиркой, удаляйте монеты и другие предметы.
  • Не сушите грязные вещи и ткани, не предназначенные для сушки (латекс, шерсть, нейлон, шёлк).

При правильном уходе срок службы техники составляет 10-15 лет.

Стоит ли покупать стиральную машину с сушкой?

Если вы хотите избавиться от развешивания белья, сэкономить место и автоматизировать процесс ухода за вещами, стиральная машина с сушкой станет идеальным решением.

Уточнения

Стира́льная маши́на — автономная установка для стирки текстильных изделий (одежды, нижнего и постельного белья, сумок и других вещей), а также иногда обуви.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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