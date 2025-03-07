Стоит ли покупать стиральную машину с сушкой? Разбираемся в плюсах и минусах

Стиральная машина с сушкой — это универсальный бытовой прибор, который позволяет не только стирать, но и сушить бельё в одном цикле. Такой агрегат помогает сэкономить время, место и ресурсы, избавляя от необходимости развешивать мокрые вещи по всей квартире.
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Стиральная машина
Преимущества стиральной машины с сушкой
Отсутствие мокрого белья в интерьере. Квартира выглядит опрятнее, а пространство используется более рационально.
Независимость от погоды. Бельё всегда можно высушить, даже если на улице дождь или мороз.
Мягкость и свежесть. После сушки в машине наполнитель подушек, одеял и пуховиков расправляется, вещи становятся пышнее.
Дополнительные функции. Контроль уровня воды, пенообразования, отложенный старт, защита от протечек.
Индивидуальные настройки. Можно выбрать степень сушки, от слегка влажного белья для глажки до полностью сухих вещей.
Вместительность. Подходит для семей с детьми, эффективно удаляет сложные пятна, уничтожает бактерии и ворс.
Компактность. Не требует отдельной сушильной машины, что особенно важно для небольших квартир.
Удалённое управление. Многие модели можно контролировать через мобильное приложение.
Экономичность. Стоимость гибридной машины ниже, чем покупка отдельно стиральной и сушильной техники.
Энергоэффективность
Современные стиральные машины с сушкой потребляют меньше электроэнергии, чем комбинация отдельных устройств. Они соответствуют высоким классам энергопотребления:
A+++ - 0,13 кВт/ч на 1 кг белья.
A++ - 0,15 кВт/ч.
A+ - 0,17 кВт/ч.
A — от 0,17 до 0,19 кВт/ч.
За полный цикл расход энергии составляет 1-1,3 кВт/ч, тогда как комплект из стиральной и сушильной машин требует от 1,5 до 5 кВт/ч.
Режимы сушки
Быстрая сушка (40-60 минут) — бельё полностью сухое и готово к носке.
Бережная сушка — процесс занимает больше времени, но предотвращает сминание вещей.
Глажка утюгом — горячий пар разглаживает ткань и облегчает последующую глажку.
Сухая стирка — очищает одежду без воды, подходит для вещей, которые нельзя мочить.
Удаление запахов и стерилизация — дезинфицирует одежду, устраняет микробы и запахи.
Занимаемая площадь
Стиральная машина с сушкой по размерам практически не отличается от стандартной модели с фронтальной загрузкой. Если покупать стиралку и сушилку отдельно, они займут вдвое больше места. Даже при установке в колонну (друг на друга) техника визуально загромождает пространство.
Как продлить срок службы стиральной машины с сушкой
Изучите инструкцию перед первым использованием.
Не перегружайте барабан, особенно при сушке.
Очищайте фильтр после каждого цикла сушки.
Проверяйте карманы перед стиркой, удаляйте монеты и другие предметы.
Не сушите грязные вещи и ткани, не предназначенные для сушки (латекс, шерсть, нейлон, шёлк).
При правильном уходе срок службы техники составляет 10-15 лет.
Стоит ли покупать стиральную машину с сушкой?
Если вы хотите избавиться от развешивания белья, сэкономить место и автоматизировать процесс ухода за вещами, стиральная машина с сушкой станет идеальным решением.
Уточнения
Стира́льная маши́на — автономная установка для стирки текстильных изделий (одежды, нижнего и постельного белья, сумок и других вещей), а также иногда обуви.
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