Стоит ли покупать стиральную машину с сушкой? Разбираемся в плюсах и минусах

3:58 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Стиральная машина с сушкой — это универсальный бытовой прибор, который позволяет не только стирать, но и сушить бельё в одном цикле. Такой агрегат помогает сэкономить время, место и ресурсы, избавляя от необходимости развешивать мокрые вещи по всей квартире.

Фото: freepik.com by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Стиральная машина

Преимущества стиральной машины с сушкой

Отсутствие мокрого белья в интерьере . Квартира выглядит опрятнее, а пространство используется более рационально.

. Квартира выглядит опрятнее, а пространство используется более рационально. Независимость от погоды . Бельё всегда можно высушить, даже если на улице дождь или мороз.

. Бельё всегда можно высушить, даже если на улице дождь или мороз. Мягкость и свежесть . После сушки в машине наполнитель подушек, одеял и пуховиков расправляется, вещи становятся пышнее.

. После сушки в машине наполнитель подушек, одеял и пуховиков расправляется, вещи становятся пышнее. Дополнительные функции . Контроль уровня воды, пенообразования, отложенный старт, защита от протечек.

. Контроль уровня воды, пенообразования, отложенный старт, защита от протечек. Индивидуальные настройки . Можно выбрать степень сушки, от слегка влажного белья для глажки до полностью сухих вещей.

. Можно выбрать степень сушки, от слегка влажного белья для глажки до полностью сухих вещей. Вместительность . Подходит для семей с детьми, эффективно удаляет сложные пятна, уничтожает бактерии и ворс.

. Подходит для семей с детьми, эффективно удаляет сложные пятна, уничтожает бактерии и ворс. Компактность . Не требует отдельной сушильной машины, что особенно важно для небольших квартир.

. Не требует отдельной сушильной машины, что особенно важно для небольших квартир. Удалённое управление . Многие модели можно контролировать через мобильное приложение.

. Многие модели можно контролировать через мобильное приложение. Экономичность. Стоимость гибридной машины ниже, чем покупка отдельно стиральной и сушильной техники.

Энергоэффективность

Современные стиральные машины с сушкой потребляют меньше электроэнергии, чем комбинация отдельных устройств. Они соответствуют высоким классам энергопотребления:

A+++ - 0,13 кВт/ч на 1 кг белья.

A++ - 0,15 кВт/ч.

A+ - 0,17 кВт/ч.

A — от 0,17 до 0,19 кВт/ч.

За полный цикл расход энергии составляет 1-1,3 кВт/ч, тогда как комплект из стиральной и сушильной машин требует от 1,5 до 5 кВт/ч.

Режимы сушки

Быстрая сушка (40-60 минут) — бельё полностью сухое и готово к носке.

— бельё полностью сухое и готово к носке. Бережная сушка — процесс занимает больше времени, но предотвращает сминание вещей.

— процесс занимает больше времени, но предотвращает сминание вещей. Глажка утюгом — горячий пар разглаживает ткань и облегчает последующую глажку.

— горячий пар разглаживает ткань и облегчает последующую глажку. Сухая стирка — очищает одежду без воды, подходит для вещей, которые нельзя мочить.

— очищает одежду без воды, подходит для вещей, которые нельзя мочить. Удаление запахов и стерилизация — дезинфицирует одежду, устраняет микробы и запахи.

Занимаемая площадь

Стиральная машина с сушкой по размерам практически не отличается от стандартной модели с фронтальной загрузкой. Если покупать стиралку и сушилку отдельно, они займут вдвое больше места. Даже при установке в колонну (друг на друга) техника визуально загромождает пространство.

Как продлить срок службы стиральной машины с сушкой

Изучите инструкцию перед первым использованием.

Не перегружайте барабан, особенно при сушке.

Очищайте фильтр после каждого цикла сушки.

Проверяйте карманы перед стиркой, удаляйте монеты и другие предметы.

Не сушите грязные вещи и ткани, не предназначенные для сушки (латекс, шерсть, нейлон, шёлк).

При правильном уходе срок службы техники составляет 10-15 лет.

Стоит ли покупать стиральную машину с сушкой?

Если вы хотите избавиться от развешивания белья, сэкономить место и автоматизировать процесс ухода за вещами, стиральная машина с сушкой станет идеальным решением.

Уточнения

Стира́льная маши́на — автономная установка для стирки текстильных изделий (одежды, нижнего и постельного белья, сумок и других вещей), а также иногда обуви.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.