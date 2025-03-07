Забудьте про газеты и мыло — как правильно мыть окна в 2025 году

Чистые окна — это не только эстетика, но и больше света в вашем доме. Однако старые методы вроде мыльного раствора и газет уже не работают. Пластиковые окна требуют особого подхода, чтобы они не только сияли чистотой, но и служили долгие годы.
Фото: https://www.freepik.com by kotkoa
Окно со ставнями
Как часто нужно мыть окна?
Частота мытья зависит от места проживания:
Весной и осенью окна нужно мыть обязательно — зимой накапливается много грязи.
В крупных городах с пылью и смогом окна загрязняются быстрее, поэтому мыть их лучше раз в месяц.
Если дом расположен вдали от дорог, достаточно 2 раз в год.
После ремонта или сильного дождя пластиковые окна нуждаются в дополнительной чистке.
Как подготовиться к мытью?
Чтобы процесс прошел быстро и эффективно, заранее подготовьте:
Мягкую губку (жесткие щетки и металлические мочалки оставляют царапины).
Стеклоочиститель (или резиновый скребок).
Теплую воду и моющее средство (лучше без агрессивных химикатов).
Сухую хлопчатобумажную тряпку.
Резиновые перчатки для защиты рук.
Если окна на большой высоте, пригодится швабра с телескопической ручкой.
Перед мытьем уберите с подоконника цветы и предметы, а пол застелите газетами или тряпками, чтобы грязь не разносилась по дому.
Как правильно мыть пластиковые окна?
Начинаем с рамы
Сначала очищаем профиль от пыли.
Протираем мягкой тряпкой или губкой с мыльным раствором.
Особое внимание уделяем уплотнителям — их нужно промазывать силиконовым маслом 2-3 раза в год для защиты от пересыхания.
Мытье стекол
Сначала моем стыки, так как именно там скапливается больше всего грязи.
Очищаем внутреннюю и внешнюю стороны.
Движения внутри помещения — горизонтальные, снаружи — вертикальные, чтобы грязь стекала вниз.
Для блеска используем салфетку из микрофибры или специальные салфетки для стекол.
Финальный этап
Водоотводящие каналы в раме периодически прочищаем, иначе они могут забиваться пылью и листьями.
Если стекло начало мутнеть, можно протереть его смесью воды с уксусом или раствором крахмала для сияющего эффекта.
Какие средства лучше использовать?
Для профиля
Подойдет обычный мыльный раствор или средство для посуды.
Нельзя использовать бензин, ацетон и кислоты — они повредят пластик.
Для стекол
Специальные жидкости для стекол.
Раствор уксуса (вода + уксус в соотношении 10:1) — эффективно и недорого.
Нашатырный спирт с глицерином — после такой обработки стекла дольше остаются чистыми.
Протирать можно сырой картофелиной — она устраняет мутность и придает блеск.
Полезные хитрости, которые продлят чистоту окон
Чтобы стекла дольше оставались чистыми, протрите их раствором воды с глицерином и нашатырем.
От мух и насекомых помогает обработка стекол уксусом.
Маленькие трещины на стекле можно скрыть, покрыв их прозрачным лаком.
Если окна расположены на солнечной стороне, мойте их вечером или в пасмурную погоду — так не останется разводов.
Следуя этим простым советам, вы легко поддержите окна в идеальном состоянии, а в доме станет светлее и уютнее!
Уточнения
Окно́ — проём в стене, служащий для поступления света в помещение и вентиляции. Расположение, количество и размеры окон играют важную роль в композиции фасада здания.
Хотите, чтобы кабачки радовали урожаем, а не устраивали хаос на грядке? Разбираем оптимальные схемы посадки для открытого грунта и теплицы, правильное расстояние между кустами и главные ошибки, которых стоит избегать.