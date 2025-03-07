Забудьте про газеты и мыло — как правильно мыть окна в 2025 году

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Чистые окна — это не только эстетика, но и больше света в вашем доме. Однако старые методы вроде мыльного раствора и газет уже не работают. Пластиковые окна требуют особого подхода, чтобы они не только сияли чистотой, но и служили долгие годы.

Фото: https://www.freepik.com by kotkoa Окно со ставнями

Как часто нужно мыть окна?

Частота мытья зависит от места проживания:

Весной и осенью окна нужно мыть обязательно — зимой накапливается много грязи.

В крупных городах с пылью и смогом окна загрязняются быстрее, поэтому мыть их лучше раз в месяц.

Если дом расположен вдали от дорог, достаточно 2 раз в год.

После ремонта или сильного дождя пластиковые окна нуждаются в дополнительной чистке.

Как подготовиться к мытью?

Чтобы процесс прошел быстро и эффективно, заранее подготовьте:

Мягкую губку (жесткие щетки и металлические мочалки оставляют царапины).

Стеклоочиститель (или резиновый скребок).

Теплую воду и моющее средство (лучше без агрессивных химикатов).

Сухую хлопчатобумажную тряпку.

Резиновые перчатки для защиты рук.

Если окна на большой высоте, пригодится швабра с телескопической ручкой.

Перед мытьем уберите с подоконника цветы и предметы, а пол застелите газетами или тряпками, чтобы грязь не разносилась по дому.

Как правильно мыть пластиковые окна?

Начинаем с рамы

Сначала очищаем профиль от пыли.

Протираем мягкой тряпкой или губкой с мыльным раствором.

Особое внимание уделяем уплотнителям — их нужно промазывать силиконовым маслом 2-3 раза в год для защиты от пересыхания.

Мытье стекол

Сначала моем стыки, так как именно там скапливается больше всего грязи.

Очищаем внутреннюю и внешнюю стороны.

Движения внутри помещения — горизонтальные, снаружи — вертикальные, чтобы грязь стекала вниз.

Для блеска используем салфетку из микрофибры или специальные салфетки для стекол.

Финальный этап

Водоотводящие каналы в раме периодически прочищаем, иначе они могут забиваться пылью и листьями.

Если стекло начало мутнеть, можно протереть его смесью воды с уксусом или раствором крахмала для сияющего эффекта.

Какие средства лучше использовать?

Для профиля

Подойдет обычный мыльный раствор или средство для посуды.

Нельзя использовать бензин, ацетон и кислоты — они повредят пластик.

Для стекол

Специальные жидкости для стекол.

Раствор уксуса (вода + уксус в соотношении 10:1) — эффективно и недорого.

Нашатырный спирт с глицерином — после такой обработки стекла дольше остаются чистыми.

Протирать можно сырой картофелиной — она устраняет мутность и придает блеск.

Полезные хитрости, которые продлят чистоту окон

Чтобы стекла дольше оставались чистыми, протрите их раствором воды с глицерином и нашатырем.

От мух и насекомых помогает обработка стекол уксусом.

Маленькие трещины на стекле можно скрыть, покрыв их прозрачным лаком.

Если окна расположены на солнечной стороне, мойте их вечером или в пасмурную погоду — так не останется разводов.

Следуя этим простым советам, вы легко поддержите окна в идеальном состоянии, а в доме станет светлее и уютнее!

Уточнения

Окно́ — проём в стене, служащий для поступления света в помещение и вентиляции. Расположение, количество и размеры окон играют важную роль в композиции фасада здания.



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