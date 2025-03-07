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Забудьте про газеты и мыло — как правильно мыть окна в 2025 году

3:34
Недвижимость

Чистые окна — это не только эстетика, но и больше света в вашем доме. Однако старые методы вроде мыльного раствора и газет уже не работают. Пластиковые окна требуют особого подхода, чтобы они не только сияли чистотой, но и служили долгие годы.

Окно со ставнями
Фото: https://www.freepik.com by kotkoa
Окно со ставнями

Как часто нужно мыть окна?

Частота мытья зависит от места проживания:

  • Весной и осенью окна нужно мыть обязательно — зимой накапливается много грязи.
  • В крупных городах с пылью и смогом окна загрязняются быстрее, поэтому мыть их лучше раз в месяц.
  • Если дом расположен вдали от дорог, достаточно 2 раз в год.
  • После ремонта или сильного дождя пластиковые окна нуждаются в дополнительной чистке.

Как подготовиться к мытью?

Чтобы процесс прошел быстро и эффективно, заранее подготовьте:

  • Мягкую губку (жесткие щетки и металлические мочалки оставляют царапины).
  • Стеклоочиститель (или резиновый скребок).
  • Теплую воду и моющее средство (лучше без агрессивных химикатов).
  • Сухую хлопчатобумажную тряпку.
  • Резиновые перчатки для защиты рук.
  • Если окна на большой высоте, пригодится швабра с телескопической ручкой.

Перед мытьем уберите с подоконника цветы и предметы, а пол застелите газетами или тряпками, чтобы грязь не разносилась по дому.

Как правильно мыть пластиковые окна?

Начинаем с рамы

  • Сначала очищаем профиль от пыли.
  • Протираем мягкой тряпкой или губкой с мыльным раствором.
  • Особое внимание уделяем уплотнителям — их нужно промазывать силиконовым маслом 2-3 раза в год для защиты от пересыхания.

Мытье стекол

  • Сначала моем стыки, так как именно там скапливается больше всего грязи.
  • Очищаем внутреннюю и внешнюю стороны.
  • Движения внутри помещения — горизонтальные, снаружи — вертикальные, чтобы грязь стекала вниз.
  • Для блеска используем салфетку из микрофибры или специальные салфетки для стекол.

Финальный этап

  • Водоотводящие каналы в раме периодически прочищаем, иначе они могут забиваться пылью и листьями.
  • Если стекло начало мутнеть, можно протереть его смесью воды с уксусом или раствором крахмала для сияющего эффекта.

Какие средства лучше использовать?

Для профиля

  • Подойдет обычный мыльный раствор или средство для посуды.
  • Нельзя использовать бензин, ацетон и кислоты — они повредят пластик.

Для стекол

  • Специальные жидкости для стекол.
  • Раствор уксуса (вода + уксус в соотношении 10:1) — эффективно и недорого.
  • Нашатырный спирт с глицерином — после такой обработки стекла дольше остаются чистыми.
  • Протирать можно сырой картофелиной — она устраняет мутность и придает блеск.

Полезные хитрости, которые продлят чистоту окон

  • Чтобы стекла дольше оставались чистыми, протрите их раствором воды с глицерином и нашатырем.
  • От мух и насекомых помогает обработка стекол уксусом.
  • Маленькие трещины на стекле можно скрыть, покрыв их прозрачным лаком.
  • Если окна расположены на солнечной стороне, мойте их вечером или в пасмурную погоду — так не останется разводов.

Следуя этим простым советам, вы легко поддержите окна в идеальном состоянии, а в доме станет светлее и уютнее!

Уточнения

Окно́ — проём в стене, служащий для поступления света в помещение и вентиляции. Расположение, количество и размеры окон играют важную роль в композиции фасада здания.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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