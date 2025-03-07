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Как удалить застарелые пятна кофе? Дешевые и действенные методы

2:56
Недвижимость

Кофе — отличный краситель, поэтому пролитый напиток моментально впитывается в ткань, оставляя стойкие желто-коричневые пятна. Если не убрать их сразу, удалить загрязнение будет сложнее. Однако даже застарелые пятна можно вывести с помощью простых подручных средств.

Коричневый маникюр
Фото: freepik.com by devmaryna, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Коричневый маникюр

Как удалить свежее пятно от кофе

Свежие пятна проще всего вывести до их полного высыхания. Главное — действовать быстро!

На одежде

  • Промойте место холодной водой или промокните салфетками, чтобы убрать лишнюю жидкость.
  • Насыпьте на мокрое пятно мелкую соль, слегка вотрите и оставьте на несколько минут. Затем прополощите и постирайте вещь в теплой воде.
  • Хорошо работает смесь соли и глицерина: нанесите на пятно, подождите, пока оно обесцветится, и постирайте.
  • Для светлой одежды подойдет перекись водорода, но сначала проверьте реакцию ткани на незаметном участке.

На мебели

  • Смочите губку в мыльной воде и аккуратно протрите пятно. Излишки влаги промокните хлопковой салфеткой.
  • Растворите 2 ст. ложки глицерина в 1 литре воды и обработайте поверхность.

На ковре

  • Промокните пятно бумажными полотенцами, не растирая его.
  • Обработайте место мыльным раствором или средством для мытья стекол. После этого протрите чистой водой.

Как удалить застарелые кофейные пятна

Застарелые пятна удаляются сложнее, но и с ними можно справиться.

На одежде

  • Замочите вещь в холодной воде, чтобы размягчить засохшее пятно.
  • Используйте смесь из 2 ч. ложек нашатырного спирта, 0,5 ч. ложки глицерина и холодной воды. Нанесите на пятно и оставьте на сутки, затем постирайте.
  • Для нежных тканей подойдет смесь уксуса и стирального порошка. Втирайте ее в пятно, затем прополощите вещь в воде.

На мебели

  • Размягчите пятно теплым глицерином, оставьте на 30 минут, затем промойте водой.
  • Если загрязнение осталось, используйте аэрозольный пятновыводитель.

На ковре

  • Обработайте пятно теплым глицерином, затем несколько раз протрите спиртом.
  • Для стойких загрязнений смешайте 1 ч. ложку соли и 10 капель нашатырного спирта, нанесите на пятно, оставьте на 5 минут, затем очистите щеткой.
  • Если пятно глубоко въелось в длинноворсовый ковер, используйте бензин (нанесите, затем обработайте спиртом и моющим средством для ковров).

Важно! При использовании нашатыря или бензина работайте в перчатках и проветривайте помещение.

Теперь вы знаете, как легко и быстро избавиться от пятен кофе без дорогих пятновыводителей!

Уточнения

Ко́фе (от араб. قهوة‎ [qahwa/gahfa], через нидерл. koffie, англ. coffee и устар. ко́фий, ко́фей) — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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