Как удалить застарелые пятна кофе? Дешевые и действенные методы

2:56 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Кофе — отличный краситель, поэтому пролитый напиток моментально впитывается в ткань, оставляя стойкие желто-коричневые пятна. Если не убрать их сразу, удалить загрязнение будет сложнее. Однако даже застарелые пятна можно вывести с помощью простых подручных средств.

Фото: freepik.com by devmaryna, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Коричневый маникюр

Как удалить свежее пятно от кофе

Свежие пятна проще всего вывести до их полного высыхания. Главное — действовать быстро!

На одежде

Промойте место холодной водой или промокните салфетками, чтобы убрать лишнюю жидкость.

Насыпьте на мокрое пятно мелкую соль, слегка вотрите и оставьте на несколько минут. Затем прополощите и постирайте вещь в теплой воде.

Хорошо работает смесь соли и глицерина: нанесите на пятно, подождите, пока оно обесцветится, и постирайте.

Для светлой одежды подойдет перекись водорода, но сначала проверьте реакцию ткани на незаметном участке.

На мебели

Смочите губку в мыльной воде и аккуратно протрите пятно. Излишки влаги промокните хлопковой салфеткой.

Растворите 2 ст. ложки глицерина в 1 литре воды и обработайте поверхность.

На ковре

Промокните пятно бумажными полотенцами, не растирая его.

Обработайте место мыльным раствором или средством для мытья стекол. После этого протрите чистой водой.

Как удалить застарелые кофейные пятна

Застарелые пятна удаляются сложнее, но и с ними можно справиться.

На одежде

Замочите вещь в холодной воде, чтобы размягчить засохшее пятно.

Используйте смесь из 2 ч. ложек нашатырного спирта, 0,5 ч. ложки глицерина и холодной воды. Нанесите на пятно и оставьте на сутки, затем постирайте.

Для нежных тканей подойдет смесь уксуса и стирального порошка. Втирайте ее в пятно, затем прополощите вещь в воде.

На мебели

Размягчите пятно теплым глицерином, оставьте на 30 минут, затем промойте водой.

Если загрязнение осталось, используйте аэрозольный пятновыводитель.

На ковре

Обработайте пятно теплым глицерином, затем несколько раз протрите спиртом.

Для стойких загрязнений смешайте 1 ч. ложку соли и 10 капель нашатырного спирта, нанесите на пятно, оставьте на 5 минут, затем очистите щеткой.

Если пятно глубоко въелось в длинноворсовый ковер, используйте бензин (нанесите, затем обработайте спиртом и моющим средством для ковров).

Важно! При использовании нашатыря или бензина работайте в перчатках и проветривайте помещение.

Теперь вы знаете, как легко и быстро избавиться от пятен кофе без дорогих пятновыводителей!

Уточнения

Ко́фе (от араб. قهوة‎ [qahwa/gahfa], через нидерл. koffie, англ. coffee и устар. ко́фий, ко́фей) — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.



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