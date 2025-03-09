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Россиянки раскрыли тайну идеальной гардеробной: сколько метров им нужно для счастья?

1:26
Недвижимость

Исследование, проведенное компанией Optima Development перед Международным женским днем, показало, что более трети россиянок (35%) мечтают о просторных гардеробных площадью от 20 до 30 квадратных метров. На втором месте по популярности располагаются гардеробные размером 15-20 квадратных метров (22% голосов), а на третьем — более 30 квадратных метров (19% голосов).

Гардеробная
Фото: freepik.com by dit26978, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Гардеробная

Коммерческий директор Optima Development Дмитрий Голев отметил, что в последние годы растет интерес к вместительным гардеробным среди покупателей новостроек. Однако размеры гардеробных различаются в зависимости от класса жилья, уточняет Газета.Ru.

Так, в бизнес-классе и выше часто можно встретить гардеробные площадью от 10 квадратных метров и больше, которые могут включать окно и дополнительные зоны, такие как туалетный столик, место для глажки или мини-гостиная. В комфорт-классе площади гардеробных обычно составляют от 3 до 6 квадратных метров, но застройщики стараются максимально эффективно использовать доступное пространство, предлагая эргономичные системы хранения.

Лишь 3% респонденток заявили, что гардеробная для них не важна. В опросе приняли участие 1,5 тысячи россиянок.

Уточнения

Гардеробное помещение (также: гардеробная комната, гардеробная, вешалка, уборная, одёжная, платейная) — помещение для хранения одежды, платья, обуви.
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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