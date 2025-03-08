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Красиво и надёжно: межкомнатные двери, которые служат десятилетиями

3:08
Недвижимость

Межкомнатные двери — это не просто перегородка между комнатами, а важная часть интерьера, влияющая на атмосферу и стиль помещения. Но как выбрать идеальную дверь, учитывая её конструкцию, материал и способ открывания? Разбираемся во всех нюансах.

Дверь
Фото: Flickr by Virginia State Parks, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Дверь

Основные типы дверных конструкций

Выбор двери начинается с её конструкции. Существует несколько популярных видов межкомнатных дверей, каждый из которых имеет свои особенности.

  • Щитовые двери. Этот тип отличается простотой и доступностью. Дверное полотно представляет собой каркас, обшитый плитами, что делает такие двери лёгкими и бюджетными. Они подходят как для жилых, так и для офисных помещений.

 

  • Филёнчатые двери. Более изысканный и традиционный вариант. Дверное полотно состоит из рамы и вставок (филёнок), что придаёт двери прочность и визуальную привлекательность. Такой тип часто выбирают для классических интерьеров.

 

  • Царговые двери. Имеют необычную конструкцию — состоят из вертикальных стоек и горизонтальных перекладин. Этот вариант ценится за прочность и стильный внешний вид, отлично вписываясь в современные интерьеры.

 

  • Погонажные двери. Современный вариант, позволяющий комбинировать различные материалы и стили. Такие двери популярны за счёт своей универсальности и декоративных возможностей.

 

  • Шпонированные двери. Идеальный баланс между эстетикой и ценой. Поверхность покрыта тонким слоем натурального шпона, который имитирует текстуру дерева, но при этом остаётся более доступным по цене.

 

  • Двери из экошпона. Этот материал напоминает натуральный шпон, но создан из древесноволокнистых плит, пропитанных смолами. Он устойчив к влаге и механическим повреждениям, что делает его хорошим выбором для кухни или ванной.

 

  • МДФ-двери. Изготавливаются из спрессованных древесных волокон, что обеспечивает их прочность и долговечность. Часто используются для создания дверей с декоративными элементами.

 

  • Стеклянные двери. Отличный вариант для современных интерьеров. Полностью стеклянные двери придают пространству лёгкость и визуально увеличивают комнату, а частично застеклённые модели создают стильный акцент.

Итоги: какую дверь выбрать

Подбирая межкомнатную дверь, стоит учитывать не только стиль интерьера, но и функциональность. Лёгкие и экономичные щитовые модели подойдут для бюджетного ремонта, а филёнчатые двери добавят элегантности.

Царговые и погонажные двери подойдут тем, кто ищет оригинальные решения, а стеклянные модели внесут в дом лёгкость и современный шарм.

Разнообразие межкомнатных дверей позволяет каждому найти идеальный вариант, который подчеркнёт индивидуальность интерьера и прослужит долгие годы.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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