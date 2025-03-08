Красиво и надёжно: межкомнатные двери, которые служат десятилетиями

3:08 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Межкомнатные двери — это не просто перегородка между комнатами, а важная часть интерьера, влияющая на атмосферу и стиль помещения. Но как выбрать идеальную дверь, учитывая её конструкцию, материал и способ открывания? Разбираемся во всех нюансах.

Фото: Flickr by Virginia State Parks, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Дверь

Основные типы дверных конструкций

Выбор двери начинается с её конструкции. Существует несколько популярных видов межкомнатных дверей, каждый из которых имеет свои особенности.

Щитовые двери. Этот тип отличается простотой и доступностью. Дверное полотно представляет собой каркас, обшитый плитами, что делает такие двери лёгкими и бюджетными. Они подходят как для жилых, так и для офисных помещений.

Филёнчатые двери. Более изысканный и традиционный вариант. Дверное полотно состоит из рамы и вставок (филёнок), что придаёт двери прочность и визуальную привлекательность. Такой тип часто выбирают для классических интерьеров.

Царговые двери. Имеют необычную конструкцию — состоят из вертикальных стоек и горизонтальных перекладин. Этот вариант ценится за прочность и стильный внешний вид, отлично вписываясь в современные интерьеры.

Погонажные двери. Современный вариант, позволяющий комбинировать различные материалы и стили. Такие двери популярны за счёт своей универсальности и декоративных возможностей.

Шпонированные двери. Идеальный баланс между эстетикой и ценой. Поверхность покрыта тонким слоем натурального шпона, который имитирует текстуру дерева, но при этом остаётся более доступным по цене.

Двери из экошпона. Этот материал напоминает натуральный шпон, но создан из древесноволокнистых плит, пропитанных смолами. Он устойчив к влаге и механическим повреждениям, что делает его хорошим выбором для кухни или ванной.

МДФ-двери. Изготавливаются из спрессованных древесных волокон, что обеспечивает их прочность и долговечность. Часто используются для создания дверей с декоративными элементами.

Стеклянные двери. Отличный вариант для современных интерьеров. Полностью стеклянные двери придают пространству лёгкость и визуально увеличивают комнату, а частично застеклённые модели создают стильный акцент.

Итоги: какую дверь выбрать

Подбирая межкомнатную дверь, стоит учитывать не только стиль интерьера, но и функциональность. Лёгкие и экономичные щитовые модели подойдут для бюджетного ремонта, а филёнчатые двери добавят элегантности.

Царговые и погонажные двери подойдут тем, кто ищет оригинальные решения, а стеклянные модели внесут в дом лёгкость и современный шарм.

Разнообразие межкомнатных дверей позволяет каждому найти идеальный вариант, который подчеркнёт индивидуальность интерьера и прослужит долгие годы.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.



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