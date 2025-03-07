Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Идеальная прическа для круглого лица: выбираем с умом
Растения на зависть соседям: простое удобрение, которое обеспечит вам богатый урожай
Совсем не Золушка: брат Меган Маркл рассказал, как на самом деле жила герцогиня в детстве
Клава Кока vs Александр Поверин: певица одной строчкой ответила на исповедь экс-бойфренда
Больше не Аполлон: почему Прохор Шаляпин перестал заниматься спортом и набрал вес
Бледность и ломкость: как ваше тело кричит о нехватке железа — не пропустите эти сигналы
Audi A6 e-tron: безопасность на высшем уровне, но есть нюансы
Как не потерять форму во время поста? 3 главных правила тренировок без риска для здоровья
Этот постный фаршированный перец разошёлся по всем кулинарным чатам — попробуйте и вы

Запах жасмина или угроза для лёгких? Освежители воздуха — это парфюм для вашей болезни

2:17
Недвижимость

Вы, вероятно, не задумывались, что популярные ароматизаторы и расплавленный воск могут скрывать в себе опасные химические вещества. Освежители воздуха с запахом "океанского бриза", "сладкого жасмина" или "белого кедра" создают в домах приятную атмосферу, но могут представлять угрозу вашему здоровью.

Ванная
Фото: Wikimedia Commons by Anonimous, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Ванная

Исследования ученых из Университета Пердью показали, что такие ароматизаторы могут вызывать загрязнение воздуха в помещении, которое вы можете непреднамеренно вдыхать.

В чем суть проблемы

Инженеры Нусрат Юнг и Брэндон Бур изучают, как повседневные химические продукты, включая освежители воздуха и восковые свечи, влияют на качество воздуха в домах. По их словам, эти ароматизаторы выделяют химические вещества, которые образуют мельчайшие частицы, способные проникать в легкие. Это происходит, когда химикаты, содержащиеся в ароматизаторах, взаимодействуют с озоном, проникающим через кондиционеры в дом, и образуют частицы, которые далее распространяются в воздухе.

"Лес — это естественная и чистая среда, но с использованием химических очистителей и ароматизаторов вы на самом деле создаете большое количество загрязняющих веществ, которые не должны попадать в ваш организм", — говорит Нусрат Юнг.

Как это влияет на здоровье

Частицы, образующиеся в процессе взаимодействия химикатов с озоном, настолько малы, что могут проникать в глубокие части легких, что повышает риск заболеваний дыхательных путей. Изучая эти процессы, Юнг и Бур использовали современное оборудование в специально подготовленной лаборатории, чтобы точно измерить, как эти частицы образуются и развиваются в воздухе.

Исследования показывают, что летучие химические вещества из ароматизаторов могут значительно ухудшить качество воздуха в помещениях, что в свою очередь может повлиять на здоровье людей.

Уточнения

Ароматиза́торы (отду́шки) — вещества, которые используют для придания продуктам или изделиям определённых запахов, создания или улучшения аромата.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Редактор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Обсудить
Сейчас читают
Газ не интересует — Германия раскрыла планы на Северные потоки
Мир. Новости мира
Газ не интересует — Германия раскрыла планы на Северные потоки Аудио 
Не сажайте кабачки, пока не прочтёте это: один промах — и урожая не будет
Садоводство, цветоводство
Не сажайте кабачки, пока не прочтёте это: один промах — и урожая не будет Аудио 
Не ждите тепла — эти 5 цветов нужно высаживать уже в марте
Садоводство, цветоводство
Не ждите тепла — эти 5 цветов нужно высаживать уже в марте Аудио 
Популярное
Не сажайте кабачки, пока не прочтёте это: один промах — и урожая не будет

Хотите, чтобы кабачки радовали урожаем, а не устраивали хаос на грядке? Разбираем оптимальные схемы посадки для открытого грунта и теплицы, правильное расстояние между кустами и главные ошибки, которых стоит избегать.

Не сажайте кабачки, пока не прочтёте это: один промах — и урожая не будет
Агата Муцениеце показала Прилучному, как нужно отмечать день рождения ребёнка
Агата Муцениеце показала Прилучному, как нужно отмечать день рождения ребёнка
Рыба, которая полезнее лосося: вот почему стоит есть коккинóпсарo
Почему американский газ становится предпочтительным в Европе
Делала ставку на скандал: прабабушка эпатажных блогеров жила в России  Сергей Лебедев Германия на перепутье: 10 фактов о Фридрихе Мерце, новом канцлере Игорь Буккер Вслед за друзами в Сирии взбунтовались алавиты. Что происходит? Любовь Степушова
Возврату не подлежит — стала известна судьба Starlink, поставленных Украине
Алексей Гоман назвал Сергея Соседова душным человеком: есть только его мнение и неправильное
Кошки не видят в нас хозяев: кто мы для них на самом деле
Кошки не видят в нас хозяев: кто мы для них на самом деле
Последние материалы
Растения на зависть соседям: простое удобрение, которое обеспечит вам богатый урожай
Умная молитва и духовное делание — ключ к присутствию Бога. Чему учил святитель Григорий Палама?
Совсем не Золушка: брат Меган Маркл рассказал, как на самом деле жила герцогиня в детстве
Клава Кока vs Александр Поверин: певица одной строчкой ответила на исповедь экс-бойфренда
Запах жасмина или угроза для лёгких? Освежители воздуха — это парфюм для вашей болезни
Больше не Аполлон: почему Прохор Шаляпин перестал заниматься спортом и набрал вес
Делала ставку на скандал: прабабушка эпатажных блогеров жила в России 
Бледность и ломкость: как ваше тело кричит о нехватке железа — не пропустите эти сигналы
Audi A6 e-tron: безопасность на высшем уровне, но есть нюансы
Как не потерять форму во время поста? 3 главных правила тренировок без риска для здоровья
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.