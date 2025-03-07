Запах жасмина или угроза для лёгких? Освежители воздуха — это парфюм для вашей болезни

2:17 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Вы, вероятно, не задумывались, что популярные ароматизаторы и расплавленный воск могут скрывать в себе опасные химические вещества. Освежители воздуха с запахом "океанского бриза", "сладкого жасмина" или "белого кедра" создают в домах приятную атмосферу, но могут представлять угрозу вашему здоровью.

Фото: Wikimedia Commons by Anonimous, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Ванная

Исследования ученых из Университета Пердью показали, что такие ароматизаторы могут вызывать загрязнение воздуха в помещении, которое вы можете непреднамеренно вдыхать.

В чем суть проблемы

Инженеры Нусрат Юнг и Брэндон Бур изучают, как повседневные химические продукты, включая освежители воздуха и восковые свечи, влияют на качество воздуха в домах. По их словам, эти ароматизаторы выделяют химические вещества, которые образуют мельчайшие частицы, способные проникать в легкие. Это происходит, когда химикаты, содержащиеся в ароматизаторах, взаимодействуют с озоном, проникающим через кондиционеры в дом, и образуют частицы, которые далее распространяются в воздухе.

"Лес — это естественная и чистая среда, но с использованием химических очистителей и ароматизаторов вы на самом деле создаете большое количество загрязняющих веществ, которые не должны попадать в ваш организм", — говорит Нусрат Юнг.

Как это влияет на здоровье

Частицы, образующиеся в процессе взаимодействия химикатов с озоном, настолько малы, что могут проникать в глубокие части легких, что повышает риск заболеваний дыхательных путей. Изучая эти процессы, Юнг и Бур использовали современное оборудование в специально подготовленной лаборатории, чтобы точно измерить, как эти частицы образуются и развиваются в воздухе.

Исследования показывают, что летучие химические вещества из ароматизаторов могут значительно ухудшить качество воздуха в помещениях, что в свою очередь может повлиять на здоровье людей.

Уточнения

Ароматиза́торы (отду́шки) — вещества, которые используют для придания продуктам или изделиям определённых запахов, создания или улучшения аромата.



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