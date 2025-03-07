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Возникли проблемы с техникой и вещами? Узнайте, какие предметы нельзя класть в стиральную машину

3:11
Недвижимость

Как часто вы загружаете стиральную машину, не задумываясь о том, что можно, а что нельзя класть в нее? Если вы хотите продлить срок службы своей техники и избежать неожиданных проблем, важно помнить о нескольких вещах, которые категорически не стоит стирать в машине.

Стиральная машина
Фото: freepik.com by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Стиральная машина

1. Очень деликатные ткани

Если ваша одежда сделана из замши, кожи, шелка, бархата или других тонких материалов, забудьте о стирке в стиральной машине. Эти ткани могут пострадать от механического воздействия и высоких температур. Например, обувь из резины или винила, а также изделия с бисером или блестками могут повредиться или утратить свой внешний вид. Лучше всего соблюдать указания на бирке — там точно указано, можно ли стирать вещь в машине.

2. Ткани с легковоспламеняющимися химикатами

Некоторые ткани, использовавшиеся для уборки, могут быть загрязнены химическими веществами, такими как растворители для краски или моторное масло. Если такие предметы попадут в стиральную машину, высокие температуры могут привести к возгоранию, а в худшем случае — к взрыву. Поэтому важно всегда проверять, чем загрязнены вещи, прежде чем отправлять их в стирку.

3. Ткани для батика

Если у вас есть одежда или ткани для батика, избегайте их стирки в машине. Эти материалы плохо переносят стирку, так как их окрашивание может потерять яркость или перейти на другие вещи. Чтобы сохранить цвет и форму, лучше воспользоваться ручной стиркой с мягким моющим средством и холодной водой.

4. Подушки с эффектом памяти

Не стоит стирать подушки с эффектом памяти в стиральной машине, так как это может деформировать их. Механическое воздействие и тепло в процессе стирки разрушат структуру материала. Чтобы очистить подушку, используйте мягкое моющее средство и аккуратно промокайте пятна. Затем высушите подушку на ровной поверхности при комнатной температуре.

5. Коврики

Как бы заманчиво это ни звучало, большинство ковров не следует стирать в стиральной машине. Особенно это касается шерстяных, шелковых или джутовых ковров, которые могут сильно повредиться. Если коврик не подходит для стирки в машине, попробуйте другие методы ухода, указанные на этикетке.

6. Перегрузка стиральной машины

Когда вы загружаете стиральную машину, старайтесь не перегружать ее. Слишком много белья приведет к нарушению баланса и излишней нагрузке на машину. Разделите загрузку на несколько циклов, чтобы избежать поломок и повысить эффективность стирки.

7. Слишком много моющего средства

Использование слишком большого количества моющего средства может не только повредить одежду, но и саму стиральную машину. Избыточное средство не растворяется должным образом, что приводит к накапливанию остатков в машине и может повлиять на ее работу.

Уточнения

Стира́льная маши́на — автономная установка для стирки текстильных изделий (одежды, нижнего и постельного белья, сумок и других вещей), а также иногда обуви.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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