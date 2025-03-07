Аренда двухкомнатных квартир в Екатеринбурге стала доступнее — вот новые цены

1:25 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В Екатеринбурге заметно снизилась стоимость аренды жилья. По данным портала "Мир квартир", в феврале средняя цена аренды однокомнатных квартир опустилась на 1,1% и теперь составляет 33 тысячи рублей в месяц. Такая же динамика зафиксирована и для трёхкомнатных квартир — они подешевели до 46,6 тысячи рублей. Однако сильнее всего упали цены на двухкомнатное жилье — аренда "двушек" теперь обходится в среднем в 37,5 тысячи рублей, сообщает URA.RU.

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Есть ли дефицит квартир на рынке

По словам специалистов, никаких проблем с количеством предложений нет — рынок остаётся стабильным. Павел Луценко, генеральный директор федерального портала "Мир Квартир", считает, что тенденция к снижению цен может продолжиться:

"В марте и апреле вялый процесс снижения цен на съёмное жилье, возможно, продолжится". Эксперт подчеркнул, что традиционно высокий сезон аренды ещё не начался, и пока рынок продолжает подстраиваться под спрос.

Снижение цен может стать хорошей новостью для тех, кто задумывается о съёме квартиры в ближайшее время. Однако не исключено, что к лету ситуация изменится, и стоимость снова пойдёт вверх.

Уточнения

Кварти́ра (от нем. Quartier) — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат, в некоторых случаях с отдельным наружным входом (выходом), составляющее отдельную часть дома (многоквартирного).



Екатеринбу́рг (с 14 октября 1924 по 23 сентября 1991 — Свердло́вск) — третий по площади и четвёртый по численности населения город-миллионер в России, административный центр Уральского федерального округа и Свердловской области.



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